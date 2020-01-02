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Энергичные люди
Киноафиша Энергичные люди

Спектакль Энергичные люди

Постановка
Театр комедии им. Акимова 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сатирический спектакль в Театре комедии им. Акимова

Театр комедии им. Акимова представляет сатирическую пьесу «Энергичные люди», основанную на одноименной повести. В отличие от шукшинских деревенских персонажей, герои этого спектакля – городские жители, благополучные и цивилизованные, но, увы, мошенники и спекулянты.

Сюжет:

Действие происходит в квартире зажиточной семьи Кузькиных. Главный герой, Аристарх Петрович, празднует вместе с друзьями успешное завершение своей последней аферы: «умыкания» дефицитных автомобильных шин. В этот момент его жена, Вера Сергеевна, устав от постоянного пьянства мужа и его сообщников, обнаруживает в кармане записку от любовницы. Вера решает отомстить, написав заявление прокурору.

В результате, «бизнесмены» оказываются в панике: тюрьма – не самое приятное место для них. Несмотря на их оправдания, что «пятнадцать процентов государственного бюджета отводится специально под воровство» и что «развинутое общество живет инициативой энергичных людей», их предприимчивость оказывается под угрозой разоблачения.

Основные моменты:

  • Сатирический сюжет: Пьеса остроумно и смешно высмеивает махинации и пороки своего времени.
  • Тема разоблачения: Фокус на комическом разоблачении мошенников, а не на их махинациях.
  • Специфика сцен: Спектакль включает сцены имитации табакокурения и употребления алкогольных напитков.

Этот спектакль обещает зрелище, полное юмора и иронии, отражающее проблемы и пороки общества через призму сатиры. Не упустите шанс насладиться остроумным театральным опытом!

Режиссер
Валерий Никитенко
В ролях
Николай Смирнов
Дмитрий Лебедев
Ирина Мазуркевич
Владимир Миронов
Виталий Кузьмин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 19:00
Санкт-Петербург, 8 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Энергичные люди Энергичные люди Энергичные люди Энергичные люди Энергичные люди Энергичные люди Энергичные люди Энергичные люди Энергичные люди

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