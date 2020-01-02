Спектакль Энергичные люди

Сатирический спектакль в Театре комедии им. Акимова

Театр комедии им. Акимова представляет сатирическую пьесу «Энергичные люди», основанную на одноименной повести. В отличие от шукшинских деревенских персонажей, герои этого спектакля – городские жители, благополучные и цивилизованные, но, увы, мошенники и спекулянты.

Сюжет:

Действие происходит в квартире зажиточной семьи Кузькиных. Главный герой, Аристарх Петрович, празднует вместе с друзьями успешное завершение своей последней аферы: «умыкания» дефицитных автомобильных шин. В этот момент его жена, Вера Сергеевна, устав от постоянного пьянства мужа и его сообщников, обнаруживает в кармане записку от любовницы. Вера решает отомстить, написав заявление прокурору.

В результате, «бизнесмены» оказываются в панике: тюрьма – не самое приятное место для них. Несмотря на их оправдания, что «пятнадцать процентов государственного бюджета отводится специально под воровство» и что «развинутое общество живет инициативой энергичных людей», их предприимчивость оказывается под угрозой разоблачения.

Основные моменты:

Сатирический сюжет : Пьеса остроумно и смешно высмеивает махинации и пороки своего времени.

: Пьеса остроумно и смешно высмеивает махинации и пороки своего времени. Тема разоблачения : Фокус на комическом разоблачении мошенников, а не на их махинациях.

: Фокус на комическом разоблачении мошенников, а не на их махинациях. Специфика сцен: Спектакль включает сцены имитации табакокурения и употребления алкогольных напитков.

Этот спектакль обещает зрелище, полное юмора и иронии, отражающее проблемы и пороки общества через призму сатиры. Не упустите шанс насладиться остроумным театральным опытом!