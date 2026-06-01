Спектакль «Костюмер» в театре имени Ленсовета

В театре имени Ленсовета готовится к премьере спектакль «Костюмер». История рассказывает о непростой ситуации, в которой оказался корифей театральной труппы. Сложная болезнь ставит под угрозу его выход на сцену, и только костюмер Норман, посвятивший всю жизнь служению великому искусству, верит, что сэр Джон все же выйдет к зрителям. Публика ждет, и разочаровывать её нельзя.

О спектакле и его идее

Режиссёр Роман Кочержевский подчеркивает, что театр в этой пьесе — не просто сцена, а отражение внутреннего мира актеров и театральных работников. Это не только разговор о закулисье, но и о сомнениях, привычках и профессиональной гордости людей, посвятивших себя этому делу. Спектакль «Костюмер» об исследовании преданности ремеслу, о тихих героях театра, о тех, кто, оставаясь в тени, поддерживает сценическую жизнь.

Небольшие, но важные роли

Поднимая завесу над работой костюмеров, спектакль освещает профессии, которые зачастую остаются незамеченными, но без которых театр просто не мог бы существовать. Это история о людях, которые верны сцене, даже когда она требует от них слишком многого.

Не упустите возможность увидеть спектакль «Костюмер» и стать частью этого важного театрального события.