Зойкина квартира
16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Зойкина квартира» от Театра «Артель»

Загляните в мир 20-х годов прошлого века, где утонченный модерн и изысканная мода переплетаются с напряжённой атмосферой социальных изменений. Спектакль «Зойкина квартира», созданный театром «Артель», расскажет историю Зои Денисовны Пельц — женщины, жизнь которой оказывается под гнётом власти. Она готова на всё ради спасения любимого графа, включая жертвы своей репутации и свободы.

Необычная интерпретация

Подход театра к классике — это всегда свежий взгляд и неожиданные решения. В этой постановке вы не найдете стандартного прочтения пьесы. Режиссёр и актёры предлагают зрителям углубиться в тонкости сюжета, заостряя внимание на динамических взаимодействиях персонажей.

Мистическая атмосфера

На сцене вас ждет удивительная палитра эмоций: мотивы танго, романсы и даже показы мод создают уникальную атмосферу романтики. Тёмный помощник, господин Аметистов, явится Зое на помощь, но стоит ли ему доверять? Мистика и предательство переплетаются в этом увлекательном спектакле, где каждое действие может обернуться неожиданным финалом.

Зачем приходить?

Если вы ищете новые эмоции и хотите увидеть классическую историю в новом свете, приходите на «Зойкину квартиру». Уникальный стиль и живое исполнение песен Александра Вертинского не оставят вас равнодушными. Узнайте, как исторические и социальные реалии влияют на личные драмы героев — и не упустите шанс стать свидетелем этого глубокого и волнующего спектакля!

Март
8 марта воскресенье
15:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 1000 ₽
19:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 800 ₽
17 марта вторник
19:30
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 800 ₽

