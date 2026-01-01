Оповещения от Киноафиши
Когда нам было 20
Когда нам было 20

Спектакль Когда нам было 20

Постановка
Буфф 16+
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальное обозрение в театре «Буфф»

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге представляет музыкальное обозрение, которое будет интересно тем, кто ценит отражение эпох в искусстве. В спектакле его герои остаются вечно двадцатилетними, несмотря на изменчивость жизненных реалий и музыкальных тенденций.

Режиссёр-постановщик программы — заслуженный артист РФ Михаил Смирнов. Он известен своими работами над успешными постановками, такими как «Ужин дураков», «Примадонны», «NEOполитанцы» и «L'amour по-сербски». Михаил также создавал музыкальные представления в Зеркальной гостиной, привнося в них особую атмосферу.

Каждое поколение вбирает в себя новые ритмы, оставаясь при этом верным своим воспоминаниям и музыкальному языку своей молодости. Спектакль обещает стать ярким отражением этих процессов.

Премьера музыкального обозрения состоялась 17 апреля 2015 года, и с тех пор спектакль продолжает радовать зрителей своим уникальным стилем и неподражаемой энергетикой.

Март
Апрель
5 марта четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
20 марта пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
4 апреля суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
12 апреля воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
24 апреля пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Приключения Незнайки
6+
Мюзикл
Приключения Незнайки
2 апреля в 16:00 Зазеркалье
от 1000 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
4 апреля в 14:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3500 ₽
Нина-Чайка!
18+
Драма
Нина-Чайка!
11 апреля в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 1000 ₽
