Спектакль Когда нам было 20

Музыкальное обозрение в театре «Буфф»

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге представляет музыкальное обозрение, которое будет интересно тем, кто ценит отражение эпох в искусстве. В спектакле его герои остаются вечно двадцатилетними, несмотря на изменчивость жизненных реалий и музыкальных тенденций.

Режиссёр-постановщик программы — заслуженный артист РФ Михаил Смирнов. Он известен своими работами над успешными постановками, такими как «Ужин дураков», «Примадонны», «NEOполитанцы» и «L'amour по-сербски». Михаил также создавал музыкальные представления в Зеркальной гостиной, привнося в них особую атмосферу.

Каждое поколение вбирает в себя новые ритмы, оставаясь при этом верным своим воспоминаниям и музыкальному языку своей молодости. Спектакль обещает стать ярким отражением этих процессов.

Премьера музыкального обозрения состоялась 17 апреля 2015 года, и с тех пор спектакль продолжает радовать зрителей своим уникальным стилем и неподражаемой энергетикой.