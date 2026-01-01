Спектакль Буратино и Мальвина встречают гостей

Увлекательная программа в музее «Буратино-Пиноккио»

В музее «Буратино-Пиноккио» ожидается интересная программа для детей с участием любимых героев сказки А.Н. Толстого — Буратино и Мальвины. Это отличная возможность для малышей узнать о хороших манерах и вежливых словах, которые они услышат от милой учительницы Мальвины.

Буратино, в свою очередь, устроит веселые игры и конкурсы для детей и их родителей. Эта программа будет особенно интересна тем, кто любит сказочные истории и активные игры.

Подготовьтесь к визиту

Для того чтобы посещение стало еще более увлекательным, родителям рекомендуется познакомить детей со сказкой «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В конце программы все участники получат сувенир.

Возрастные рекомендации и детали

Рекомендуемый возраст участников — от 3 до 6 лет. Продолжительность программы составляет 60 минут.

Не забудьте взять с собой сменную обувь для комфортного участия в мероприятии!