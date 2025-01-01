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Ромео и Джульетта
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Балет "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева: Музыка и Трагедия

Балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева – это подлинный шедевр из творческого наследия выдающегося композитора. Спектакль можно сравнить с музыкально-хореографической поэмой, в которой органично переплетаются музыка и хореография, создавая поистине незабываемую атмосферу.

Дух Великой Музыки

В этом балете сохранен дух великой музыки Прокофьева, который удивительным образом передает эмоции и страсти главных героев. Музыкальное сопровождение включает в себя яркие и запоминающиеся мелодии, которые помогают зрителям глубже понять внутренний мир Ромео и Джульетты.

Сюжетные Линии

Спектакль мастерски пронесет сюжетные линии трагедии Шекспира, возвышая любовь над непримиримой враждой. Зрители станут свидетелями страстной любви, которая сталкивается с непреодолимыми преградами. Прокофьеву удалось передать всю гамму чувств, от восторга до скорби, что делает этот балет по-настоящему универсальным и актуальным.

Интересные Факты

  • Премьера балета состоялась в 1938 году в Брюсселе и с тех пор завоевала сердца зрителей по всему миру.
  • Балет был создан на основе шекспировской пьесы, но Прокофьев внес свои уникальные музыкальные решения.
  • В различных постановках используются разные хореографические интерпретации, что делает каждую версию спектакля уникальной.

Не упустите возможность насладиться этим выдающимся произведением искусства. «Ромео и Джульетта» — это не просто балет, это путешествие в мир трагедий и надежд, любви и потерь. Приходите и ощутите всю силу музыки и танца!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽

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