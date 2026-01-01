Спектакль Ёлка на воде и шоу «Анна и Эльза — часть 3»

Новогоднее шоу: волшебство и приключения любимых героев

Приготовьтесь к захватывающему спектаклю, основанному на любимой сказке! В этом фантастическом представлении, где главные герои соберутся на сцене, Снеговик расскажет историю, полную удивительных приключений. Он поведает о давнем событии, которое могло произойти в прошлом, а может, и сейчас. Да и сам Снеговик не всегда уверен в запоминаемости своих историй...

Тем временем, в другой части мира, королева Эльза сталкивается с видениями своих родителей. Они предупреждают её о том, что Злой Колдун обрел силу и снова угрожает миру. Вскоре тьма может поглотить всё вокруг. Родители призывают Эльзу спешить в Замок Анастасии в России, чтобы столкнуться со Злом, проявляющимся в холодном мраке.

Яркие впечатления

Это удивительное шоу оставит незабываемые впечатления как для детей, так и для взрослых. Вы сможете окунуться в сказочный мир, полный захватывающих сюжетных линий, ярких персонажей и впечатляющих спецэффектов.

Музыка и световые эффекты

Под звуки потрясающей авторской музыки вы станете свидетелями урагана эмоций и накала страстей. Спектакль включает в себя новогоднее шоу танцующих фонтанов и фантастическую световую феерию. Грандиозное лазерное шоу с использованием 7 лазерных установок создаст ошеломляющую геометрию и визуальный ряд прямо в воздухе.

Условия посещения

Для детей до 4-х лет вход бесплатный без предоставления отдельного места. Для взрослого необходимо приобрести отдельный билет, независимо от возраста ребенка.