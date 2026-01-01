Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ёлка на воде и шоу «Анна и Эльза — часть 3»
Киноафиша Ёлка на воде и шоу «Анна и Эльза — часть 3»

Спектакль Ёлка на воде и шоу «Анна и Эльза — часть 3»

0+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее шоу: волшебство и приключения любимых героев

Приготовьтесь к захватывающему спектаклю, основанному на любимой сказке! В этом фантастическом представлении, где главные герои соберутся на сцене, Снеговик расскажет историю, полную удивительных приключений. Он поведает о давнем событии, которое могло произойти в прошлом, а может, и сейчас. Да и сам Снеговик не всегда уверен в запоминаемости своих историй...

Тем временем, в другой части мира, королева Эльза сталкивается с видениями своих родителей. Они предупреждают её о том, что Злой Колдун обрел силу и снова угрожает миру. Вскоре тьма может поглотить всё вокруг. Родители призывают Эльзу спешить в Замок Анастасии в России, чтобы столкнуться со Злом, проявляющимся в холодном мраке.

Яркие впечатления

Это удивительное шоу оставит незабываемые впечатления как для детей, так и для взрослых. Вы сможете окунуться в сказочный мир, полный захватывающих сюжетных линий, ярких персонажей и впечатляющих спецэффектов.

Музыка и световые эффекты

Под звуки потрясающей авторской музыки вы станете свидетелями урагана эмоций и накала страстей. Спектакль включает в себя новогоднее шоу танцующих фонтанов и фантастическую световую феерию. Грандиозное лазерное шоу с использованием 7 лазерных установок создаст ошеломляющую геометрию и визуальный ряд прямо в воздухе.

Условия посещения

Для детей до 4-х лет вход бесплатный без предоставления отдельного места. Для взрослого необходимо приобрести отдельный билет, независимо от возраста ребенка.

Купить билет на спектакль Ёлка на воде и шоу «Анна и Эльза — часть 3»

Помощь с билетами
В других городах
Январь
6 января среда
14:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 700 ₽
17:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 600 ₽

В ближайшие дни

Лебединое озеро
6+
Балет

Лебединое озеро

24 ноября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1500 ₽
Манифест красивой женщины
18+
Творческий вечер

Манифест красивой женщины

22 сентября в 19:00 Конгресс-холл ДГТУ
от 2800 ₽
Алые паруса
12+
Драма

Алые паруса

27 сентября в 19:00 Театр кукол им. Владимира Былкова
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше