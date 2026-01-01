Спектакль «Шёлк» снова на сцене Молодежного театра

Ростовский академический молодежный театр (РАМТ) рад представить зрителям возвращение спектакля «Шёлк», который вновь войдет в репертуар после трехлетнего перерыва. Эта чувственная постановка создана талантливым режиссером Михаилом Заецом и основана на культовом романе-бестселлере Алессандро Барикко.

Сюжетная линия

Спектакль перенесет зрителей в мир романтики и загадки. Молодой француз Эрве Жонкур отправляется в Японию за гренами шелкопряда. В этом необычном путешествии он встречает таинственную женщину, чья неуловимая страсть навсегда меняет его жизнь и отношения с верной супругой Элен.

Сценографическое решение

Оригинальная сценография спектакля делит сцену на Восток и Запад, используя бильярдный стол и сложную систему зеркал. Благодаря этому создаются завораживающие оптические иллюзии и ощущение призрачности происходящего на сцене.

Актерский состав

В текущем сезоне главные роли исполняют:

Дмитрий Фёдоров — Эрве Жонкур

София Львова — Японка

Юлия Рубан — Элен

Не упустите возможность насладиться этой удивительной историей о любви, потерях и вечных поисках. Спектакль «Шёлк» обещает стать незабываемым событием в театральной жизни города!