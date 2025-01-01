Спектакль Елка Деда Мороза

В новогоднем шоу, которое проходит в Москве, вас ждет незабываемое возвращение Главного Деда Мороза страны из Великого Устюга. История о его приключениях в московском отделении Министерства Нового Года погружает в атмосферу праздника и волшебства. Спектакль полон ярких номеров, захватывающих событий, новых и любимых героев, авторской музыки, чудесных декораций и, конечно, новогодней атмосферы.
Семейные ценности и волшебство мечты
Сюжет затрагивает важные семейные темы: взаимоотношения родителей и детей, веру в мечту и осторожность с желаниями, а также уроки доброты, открытости и недоверчивости. Это история о настоящей дружбе, о новогоднем чуде и волшебстве, которое окружает нас в праздники.
Почему этот спектакль нельзя пропустить?
Информация для зрителей
Спектакль рекомендован детям от 5 до 14 лет. Продолжительность шоу — 70 минут без антракта. Дети до 4 лет могут пройти бесплатно без отдельного места.
Фирменный новогодний подарок (990 р.) включает сладкие и полезные вещи, такие как игры, книжки с развивающими заданиями, игрушки и сувениры от партнеров. Подарки можно получить в фойе до и после каждого сеанса, но их количество ограничено!