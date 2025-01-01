Меню
Елка Деда Мороза
Билеты от 790₽
Киноафиша Елка Деда Мороза

Спектакль Елка Деда Мороза

0+
Продолжительность 2 часа
Возраст 0+
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Триумфальное возвращение Деда Мороза в Москву

В новогоднем шоу, которое проходит в Москве, вас ждет незабываемое возвращение Главного Деда Мороза страны из Великого Устюга. История о его приключениях в московском отделении Министерства Нового Года погружает в атмосферу праздника и волшебства. Спектакль полон ярких номеров, захватывающих событий, новых и любимых героев, авторской музыки, чудесных декораций и, конечно, новогодней атмосферы.

Семейные ценности и волшебство мечты
Сюжет затрагивает важные семейные темы: взаимоотношения родителей и детей, веру в мечту и осторожность с желаниями, а также уроки доброты, открытости и недоверчивости. Это история о настоящей дружбе, о новогоднем чуде и волшебстве, которое окружает нас в праздники.

Почему этот спектакль нельзя пропустить?

  • 25+ героев из различных сказок в красивых костюмах.
  • Масштабные декорации, которые погружают в сказочную атмосферу.
  • Музыка и песни, которые надолго останутся в сердце.
  • Поучительный и добрый сюжет с неожиданными поворотами.
  • Яркие шоу-номера, сценические эффекты и интерактивы.
  • Создание настоящего праздника и волшебной атмосферы Нового года.

Информация для зрителей
Спектакль рекомендован детям от 5 до 14 лет. Продолжительность шоу — 70 минут без антракта. Дети до 4 лет могут пройти бесплатно без отдельного места.

Фирменный новогодний подарок (990 р.) включает сладкие и полезные вещи, такие как игры, книжки с развивающими заданиями, игрушки и сувениры от партнеров. Подарки можно получить в фойе до и после каждого сеанса, но их количество ограничено!

Купить билет на спектакль

Расписание

20 декабря
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
13:30 от 790 ₽
21 декабря
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
19:00 от 790 ₽
28 декабря
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
16:30 от 790 ₽

Фотографии

Елка Деда Мороза

