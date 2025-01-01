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Моня Цацкес — знаменосец
Билеты от 5000₽
Киноафиша Моня Цацкес — знаменосец

Спектакль Моня Цацкес — знаменосец

Постановка
Шалом
Продолжительность 1 час 50 минут
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

О жизни и борьбе за собственную сущность

Этот спектакль рассказывает о том, как сохранить свою идентичность и человечность в самых невыносимых условиях. Он исследует жажду жизни и её ценность, независимо от национальных, религиозных, социальных, физических и ментальных различий. Вдохновлённый историей Эфраима Севелы, известного еврейского писателя, спектакль рассказывает историю молодого литовского еврея Моны Цацкеса, который оказался в советской армии во времена Великой Отечественной войны. Этот рядовой, не умеющий и не желающий воевать, становился знаменосцем и проходил через всю войну. Четыре года катастрофы, описанные глазами пылкого, ироничного молодого человека, который страстно хотел жить, проходят через спектакль.

Тема войны и жизни
Война забрала у Моны молодость, она надругалась над его народом, искалечила судьбы миллионов людей. Однако в спектакле подчёркнуто, что есть вещи, которые никакая война не может отнять: вера, любовь и дружба. Это история о внутренней силе человека, о его способности выжить, несмотря на жестокие обстоятельства.

Жанр спектакля
Спектакль выполнен в жанре, который сочетает элементы «площадного театра» и «сторителлинга» (рассказывания истории). Такой подход размывает традиционные театральные границы, разрушает условности и позволяет актёру вступить в прямой контакт со зрителем. Иногда зритель становится частью спектакля, что делает переживание происходящего ещё более непосредственным и эмоциональным.

Театральная форма
Если вы хотите увидеть театр, который ломает стену между актёром и зрителем, который разрушает границы жанров и театральной условности, этот спектакль как раз для вас.

Режиссер
Олег Липовецкий
В ролях
Антон Шварц
Антон Шварц
Карина Пестова
Антон Ксенев
Николай Тарасюк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
19:00 от 5000 ₽

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