Спектакль Моня Цацкес — знаменосец

О жизни и борьбе за собственную сущность

Этот спектакль рассказывает о том, как сохранить свою идентичность и человечность в самых невыносимых условиях. Он исследует жажду жизни и её ценность, независимо от национальных, религиозных, социальных, физических и ментальных различий. Вдохновлённый историей Эфраима Севелы, известного еврейского писателя, спектакль рассказывает историю молодого литовского еврея Моны Цацкеса, который оказался в советской армии во времена Великой Отечественной войны. Этот рядовой, не умеющий и не желающий воевать, становился знаменосцем и проходил через всю войну. Четыре года катастрофы, описанные глазами пылкого, ироничного молодого человека, который страстно хотел жить, проходят через спектакль.

Тема войны и жизни

Война забрала у Моны молодость, она надругалась над его народом, искалечила судьбы миллионов людей. Однако в спектакле подчёркнуто, что есть вещи, которые никакая война не может отнять: вера, любовь и дружба. Это история о внутренней силе человека, о его способности выжить, несмотря на жестокие обстоятельства.

Жанр спектакля

Спектакль выполнен в жанре, который сочетает элементы «площадного театра» и «сторителлинга» (рассказывания истории). Такой подход размывает традиционные театральные границы, разрушает условности и позволяет актёру вступить в прямой контакт со зрителем. Иногда зритель становится частью спектакля, что делает переживание происходящего ещё более непосредственным и эмоциональным.

Театральная форма

Если вы хотите увидеть театр, который ломает стену между актёром и зрителем, который разрушает границы жанров и театральной условности, этот спектакль как раз для вас.