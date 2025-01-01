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Домашние монстры
Киноафиша Домашние монстры

Спектакль Домашние монстры

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О концерте/спектакле

Кукольный спектакль для самых маленьких

Приглашаем вас на увлекательный семейный спектакль «Домашние монстры», где самые обычные соседи могут оказаться совсем не теми, кем кажутся на первый взгляд!

Сюжет

На первый взгляд, это самый обычный дом с самыми обычными жильцами. Но если приглядеться, оказывается, что каждый из них – настоящий монстр! Кто-то из них целыми днями занимает ванную комнату, распевая оперные арии, другой на чердаке проводит подозрительные эксперименты, а кто-то умудряется выпивать весь кофе, оставляя других без утренней бодрости. А про некоторых соседей и вовсе говорить неудобно!

Но не бойтесь! Эти монстры не страшные, а скорее забавные и неугомонные, и каждый день превращают жизнь в доме в настоящее весёлое приключение. И кто бы мог подумать, что такие странные соседи могут стать отличными друзьями?

Почему стоит посмотреть

«Домашние монстры» — это яркая, весёлая и фантазийная история для детей от 4 лет, которая поднимет настроение всей семье. Спектакль наполнен юмором, музыкальными номерами и неожиданными поворотами сюжета, где каждый из зрителей узнает себя или своего соседа!

Не упустите шанс вместе с детьми окунуться в атмосферу приключений, смеха и невероятных событий.

Режиссер
Светлана Залесская-Бень
В ролях
Денис Полевиков
Филипп Бородин
Ролан Мукминов
Ренат Шавалиев
Алена Сергеева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
11:30 от 1300 ₽

Фотографии

Домашние монстры Домашние монстры Домашние монстры Домашние монстры Домашние монстры Домашние монстры Домашние монстры Домашние монстры Домашние монстры

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