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Пой, Юсси, пой!
Киноафиша Пой, Юсси, пой!

Спектакль Пой, Юсси, пой!

0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам произведений Свена Нурдквиста

Кто не любит истории о котенке Финдусе и дядюшке Петсоне? Спектакль, основанный на произведениях Свена Нурдквиста, перенесет вас в волшебный мир этих любимых персонажей.

Сюжет

В день рождения одинокого дядюшки Петсона заботливые соседки подарили ему славного голосистого петуха Юсси и озорного говорящего котенка Финдуса. Но однажды маленький Финдус сказал Юсси что-то обидное, и тот замолчал. В доме дядюшки Петсона стало грустно, а Финдус почувствовал себя очень одиноким — его даже игнорировал соседский бык Матадор.

Захватывающее приключение

Что же произойдет дальше? Чем закончится эта история? Узнайте об этом, когда окажетесь в начале сказки и станете участниками неожиданной и захватывающей истории с волшебным финалом!

Спектакль рекомендован зрителям старше 4-х лет.

Режиссер
Денис Шадрин
В ролях
Денис Полевиков
Филипп Бородин
Виктор Клочко
Юлия Преображенская
Наталья Слащёва

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
12:00 от 1600 ₽ 14:30 от 1600 ₽ 17:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
12:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
12:00 от 1600 ₽ 14:30 от 1600 ₽ 17:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
12:00 от 1600 ₽ 14:30 от 1600 ₽ 17:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
12:00 от 1300 ₽ 14:30 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
12:00 от 1600 ₽ 14:30 от 1600 ₽ 17:00 от 1600 ₽

Фотографии

Пой, Юсси, пой! Пой, Юсси, пой! Пой, Юсси, пой! Пой, Юсси, пой! Пой, Юсси, пой! Пой, Юсси, пой! Пой, Юсси, пой! Пой, Юсси, пой!

В ближайшие дни

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