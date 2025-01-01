Спектакль Пой, Юсси, пой!

Спектакль по мотивам произведений Свена Нурдквиста

Кто не любит истории о котенке Финдусе и дядюшке Петсоне? Спектакль, основанный на произведениях Свена Нурдквиста, перенесет вас в волшебный мир этих любимых персонажей.

Сюжет

В день рождения одинокого дядюшки Петсона заботливые соседки подарили ему славного голосистого петуха Юсси и озорного говорящего котенка Финдуса. Но однажды маленький Финдус сказал Юсси что-то обидное, и тот замолчал. В доме дядюшки Петсона стало грустно, а Финдус почувствовал себя очень одиноким — его даже игнорировал соседский бык Матадор.

Захватывающее приключение

Что же произойдет дальше? Чем закончится эта история? Узнайте об этом, когда окажетесь в начале сказки и станете участниками неожиданной и захватывающей истории с волшебным финалом!

Спектакль рекомендован зрителям старше 4-х лет.