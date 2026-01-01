Экскурсия и концерт в усадьбе Державина. Синатра

Команда IMAYC.RU приглашает на уникальное событие в усадьбе русского поэта Гавриила Державина. В этот вечер джаз-бэнд представит концертную программу с бессмертными хитами из репертуара Фрэнка Синатры. Исполнение будет выполнено с помощью фортепиано, саксофона, контрабаса, ударных и вокала.
Перед началом концерта в 16:00 пройдет захватывающая экскурсия по интерьерным залам музея. Вы сможете увидеть коллекцию живописи, гравюр, икон, портретов, книг и рукописей, отражающих яркие моменты времени, в котором жил и работал Державин. Литературно-мемориальная экспозиция Дворца включает шестнадцать залов, включая знаменитый двусветный зал заседаний поэтического общества «Беседа любителей русского слова», Домашний театр и кухня поэта.
Концерт станет своеобразным возвращением в золотую эру американской музыки. Звуки джаза, звучащие в дымных клубах США, переносят зрителей в атмосферу, где каждая мелодия — это рассказ, а каждое исполнение — переживание.
В программе запланированы известные песни, такие как:
В продаже два типа билетов: с экскурсиями в 16:00 и без. Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет, билеты без экскурсии не обеспечат доступ к экспозиции.
Зрителям рекомендуется заранее сохранять свои билеты в смартфоне в виде файла или скриншота, а также можно распечатать их. Это важно из-за нестабильной работы мобильного интернета.
Продолжительность мероприятия составит 2 часа 10 минут, а концерт без экскурсии продлится 1 час 10 минут. Мы ждем всех зрителей старше шести лет!