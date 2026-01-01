Юлия Савельева и «Голос Хикари»

Проект «Голос Хикари» представляет уникальную программу, в которой зрители смогут насладиться популярными японскими песнями в джазовом исполнении. В преддверии «сезона красных клёнов-момидзи» коллектив отметит свой день рождения на сцене джазового клуба Игоря Бутмана.
В проекте «Голос Хикари» талантливая вокалистка Юлия Савельева объединяет музыкантов, которые глубоко увлечены японской культурой. В их репертуаре можно услышать произведения известных исполнителей, таких как Momoe Yamaguchi, Takahashi Mariko и Teresa Teng, а также композиции из культовых фильмов Хаяо Миядзаки. Все песни интерпретируются в авторских джазовых аранжировках и дополнены уникальными композициями участников в стиле джаз-фьюжн.
Состав «Голоса Хикари» включает:
Программа «Голос Хикари» обещает удивить зрителей сочетанием теплого тембра Юлии Савельевой с импровизациями флейты сякухати, саксофона и ритмами ударных, создающими атмосферу восточной философии. Каждая мелодия олицетворяет ценности внимательного отношения к жизни и смене времен года.
Приглашаем всех ценителей музыки и японской культуры посетить этот уникальный концерт, который подарит новые открытия и эмоции!