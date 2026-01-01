Юлия Савельева и «Голос Хикари»

Голос Хикари: джазовые ритмы японской культуры в клубе Игоря Бутмана

Проект «Голос Хикари» представляет уникальную программу, в которой зрители смогут насладиться популярными японскими песнями в джазовом исполнении. В преддверии «сезона красных клёнов-момидзи» коллектив отметит свой день рождения на сцене джазового клуба Игоря Бутмана.

О проекте

В проекте «Голос Хикари» талантливая вокалистка Юлия Савельева объединяет музыкантов, которые глубоко увлечены японской культурой. В их репертуаре можно услышать произведения известных исполнителей, таких как Momoe Yamaguchi, Takahashi Mariko и Teresa Teng, а также композиции из культовых фильмов Хаяо Миядзаки. Все песни интерпретируются в авторских джазовых аранжировках и дополнены уникальными композициями участников в стиле джаз-фьюжн.

Музыканты коллектива

Состав «Голоса Хикари» включает:

Юлия Савельева — фронтвумен и автор, обладающая уникальным голосом и опытом проживания в Японии. Она продолжает исследовать японскую музыку и обучается игре на трёхструнном инструменте сямисэн.

— фронтвумен и автор, обладающая уникальным голосом и опытом проживания в Японии. Она продолжает исследовать японскую музыку и обучается игре на трёхструнном инструменте сямисэн. Анна Бёме — пианистка и композитор, проявляющая себя в стиле современного джаза. Является лауреаткой музыкальных конкурсов и активно сотрудничает с различными ансамблями.

— пианистка и композитор, проявляющая себя в стиле современного джаза. Является лауреаткой музыкальных конкурсов и активно сотрудничает с различными ансамблями. Анатолий Осипов — композитор и саксофонист, бэндлидер джаз-фьюжн проекта. Участвует в международных фестивалях и играет на сопрано-саксофоне, флейте и японской флейте сякухати.

— композитор и саксофонист, бэндлидер джаз-фьюжн проекта. Участвует в международных фестивалях и играет на сопрано-саксофоне, флейте и японской флейте сякухати. Дмитрий Игнатов — мультиинструменталист и композитор, который знает множество народных музыкальных традиций. Он является основателем проекта Flying Fish.

— мультиинструменталист и композитор, который знает множество народных музыкальных традиций. Он является основателем проекта Flying Fish. Дмитрий Сафонов — барабанщик и композитор, участвующий в международных джазовых фестивалях и обладающий значительным опытом сотрудничества с разнообразными музыкальными коллективами.

Музыкальная программа

Программа «Голос Хикари» обещает удивить зрителей сочетанием теплого тембра Юлии Савельевой с импровизациями флейты сякухати, саксофона и ритмами ударных, создающими атмосферу восточной философии. Каждая мелодия олицетворяет ценности внимательного отношения к жизни и смене времен года.

Приглашаем всех ценителей музыки и японской культуры посетить этот уникальный концерт, который подарит новые открытия и эмоции!