Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юлия Савельева и «Голос Хикари»
Киноафиша Юлия Савельева и «Голос Хикари»

Юлия Савельева и «Голос Хикари»

6+
Возраст 6+

О концерте

Голос Хикари: джазовые ритмы японской культуры в клубе Игоря Бутмана

Проект «Голос Хикари» представляет уникальную программу, в которой зрители смогут насладиться популярными японскими песнями в джазовом исполнении. В преддверии «сезона красных клёнов-момидзи» коллектив отметит свой день рождения на сцене джазового клуба Игоря Бутмана.

О проекте

В проекте «Голос Хикари» талантливая вокалистка Юлия Савельева объединяет музыкантов, которые глубоко увлечены японской культурой. В их репертуаре можно услышать произведения известных исполнителей, таких как Momoe Yamaguchi, Takahashi Mariko и Teresa Teng, а также композиции из культовых фильмов Хаяо Миядзаки. Все песни интерпретируются в авторских джазовых аранжировках и дополнены уникальными композициями участников в стиле джаз-фьюжн.

Музыканты коллектива

Состав «Голоса Хикари» включает:

  • Юлия Савельева — фронтвумен и автор, обладающая уникальным голосом и опытом проживания в Японии. Она продолжает исследовать японскую музыку и обучается игре на трёхструнном инструменте сямисэн.
  • Анна Бёме — пианистка и композитор, проявляющая себя в стиле современного джаза. Является лауреаткой музыкальных конкурсов и активно сотрудничает с различными ансамблями.
  • Анатолий Осипов — композитор и саксофонист, бэндлидер джаз-фьюжн проекта. Участвует в международных фестивалях и играет на сопрано-саксофоне, флейте и японской флейте сякухати.
  • Дмитрий Игнатов — мультиинструменталист и композитор, который знает множество народных музыкальных традиций. Он является основателем проекта Flying Fish.
  • Дмитрий Сафонов — барабанщик и композитор, участвующий в международных джазовых фестивалях и обладающий значительным опытом сотрудничества с разнообразными музыкальными коллективами.

Музыкальная программа

Программа «Голос Хикари» обещает удивить зрителей сочетанием теплого тембра Юлии Савельевой с импровизациями флейты сякухати, саксофона и ритмами ударных, создающими атмосферу восточной философии. Каждая мелодия олицетворяет ценности внимательного отношения к жизни и смене времен года.

Приглашаем всех ценителей музыки и японской культуры посетить этот уникальный концерт, который подарит новые открытия и эмоции!

Купить билет на концерт Юлия Савельева и «Голос Хикари»

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Концерт под звездами «Дудук и орган»
6+
Живая музыка

Концерт под звездами «Дудук и орган»

30 августа в 21:00 Планетарий
от 1300 ₽
Пелагея
6+
Этно Рок Фолк

Пелагея

20 ноября в 20:00 Ледовый дворец
от 2400 ₽
«Песни нашего века» с программой «Диалог у новогодней ёлки»
6+
Эстрада

«Песни нашего века» с программой «Диалог у новогодней ёлки»

22 декабря в 19:00 У Финляндского
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше