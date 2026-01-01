Концерт «Немецкий орган» в соборе

Концерт «Немецкий орган» предлагает зрителям уникальную возможность ознакомиться с одной из богатейших музыкальных традиций Европы. В программе звучат как строгие баховские произведения, так и величественные органные сонаты XIX века, позволяя проследить, как идеи Иоганна Себастьяна Баха продолжали развиваться в творчестве следующих поколений.

Баховское наследие

Вечер начнётся с Прелюдии и фуги до мажор BWV 545. Структура произведения помогает ощутить контраст между светлым и свободным движением прелюдии и многоголосием фуги. Завершит баховскую часть Фантазия и фуга до минор BWV 537, где музыка приобретает более сосредоточенный и драматический характер.

Центральное место в концерте занимают шесть хоральных обработок, известных как «Шюблеровские хоралы». Этот сборник получил название по имени издателя Иоганна Георга Шюблера. Пять из шести пьес Бах создал на основе своих кантат, перенёсши вокальные и оркестровые голоса на орган. Исключение составляет BWV 646, которое, вероятно, задумывалось как самостоятельное органное произведение. Каждый хорал вносит своё настроение — от торжественного проявления Wachet auf, ruft uns die Stimme до спокойной интонации Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ.

Музыкальная палитра

Соната для органа № 3 Феликса Мендельсона-Бартольди продолжает баховскую линию. Первая часть, Con moto maestoso, объединяет мощное движение с суровой фугой и мелодией хорала Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Вторая часть, Andante tranquillo, звучит сдержанно и камерно, создавая атмосферу покоя. Завершит программу Соната № 2 ми минор Августа Готфрида Риттера, разворачивающаяся как обширное повествование с изменениями темпа и фактуры.

Разнообразная тембровая палитра органа и акустика церкви Святой Екатерины создают идеальные условия для исполнения этой программы. Хоральные мелодии, переплетающиеся голоса фуг и романтическое звучание сонат образуют цельную картину немецкого органного искусства.

Исполнитель

В концерте участвует Анна Калинкина (орган).

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