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Эдит Пиаф. Гимн любви
Билеты от 800₽
Киноафиша Эдит Пиаф. Гимн любви

Спектакль Эдит Пиаф. Гимн любви

Постановка
Театр на Малой Ордынке 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль о великой Эдит Пиаф

«Я пою не для всех, я пою для каждого», говорила Эдит Пиаф. Ее выдающийся голос – один из голосов ушедшего века, ставший символом Франции наравне с Марсельезой и Эйфелевой башней. В ее судьбе и творчестве переплелись любовь и боль, взлеты и падения, страсть и одиночество.

Погружение в мир Пиаф
Спектакль «Эдит Пиаф. Гимн любви» – это погружение в короткий миг ее неповторимой жизни с чувством большой любви к великой артистке, к городу, где она жила и пела, к людям, которым она отдавала всю себя без остатка. Поразительная по своей человеческой глубине и искренности, Эдит Пиаф не умела прятать своих недостатков, но и не скрывалась за своими достоинствами и добрыми поступками.

Режиссерское видение Игоря Афанасьева
Режиссер спектакля Игорь Афанасьев говорит: «Сегодняшняя постановка Театра на Малой Ордынке рассказывает о великой патриотке, которая могла сбежать из оккупированного фашистами Парижа, но осталась там петь, выходя на сцену с французским флагом на плечах. Гимн любви и верности нации, вот что мы хотим передать зрителю нашим спектаклем».

Режиссер
Игорь Афанасьев
В ролях
Ирина Зайцева
Максим Лебедев
Денис Светличный
Владимир Майсурадзе
Валерий Карпов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 800 ₽
23 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
18:00 от 800 ₽
10 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 800 ₽
28 сентября
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18:00 от 800 ₽

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