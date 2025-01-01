Спектакль о великой Эдит Пиаф

«Я пою не для всех, я пою для каждого», говорила Эдит Пиаф. Ее выдающийся голос – один из голосов ушедшего века, ставший символом Франции наравне с Марсельезой и Эйфелевой башней. В ее судьбе и творчестве переплелись любовь и боль, взлеты и падения, страсть и одиночество.

Погружение в мир Пиаф

Спектакль «Эдит Пиаф. Гимн любви» – это погружение в короткий миг ее неповторимой жизни с чувством большой любви к великой артистке, к городу, где она жила и пела, к людям, которым она отдавала всю себя без остатка. Поразительная по своей человеческой глубине и искренности, Эдит Пиаф не умела прятать своих недостатков, но и не скрывалась за своими достоинствами и добрыми поступками.

Режиссерское видение Игоря Афанасьева

Режиссер спектакля Игорь Афанасьев говорит: «Сегодняшняя постановка Театра на Малой Ордынке рассказывает о великой патриотке, которая могла сбежать из оккупированного фашистами Парижа, но осталась там петь, выходя на сцену с французским флагом на плечах. Гимн любви и верности нации, вот что мы хотим передать зрителю нашим спектаклем».