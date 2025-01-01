Спектакль Лягушка-путешественница

Детский спектакль в формате театрального кафе

Исполнится любое желание! Приглашаем юных зрителей окунуться в волшебный мир театра вместе с отчаянной героиней спектакля «Лягушка-путешественница».

В центре истории — лягушка Ляля, которая отправляется на встречу своей мечте. Её стремление стать смелой и решительной привносит в спектакль не только элементы приключений, но и важные жизненные уроки. Как показывает история, счастье приходит тогда, когда мы помогаем другим и верим в чудеса.

Незабываемая атмсфера

Не пропустите возможность присоединиться к нашему воздушному вояжу и узнайте, что нужно сделать, чтобы желания исполнялись!

Специальный формат

Спектакль проходит в уникальном формате Театрального кафе, где зрители смогут не только насладиться чудесной историей, но и вкусными угощениями. Это создает особую атмосферу, в которой вовлеченность маленьких зрителей становится ещё более яркой и запоминающейся.