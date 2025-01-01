Меню
Лягушка-путешественница
Билеты от 800₽
Киноафиша Лягушка-путешественница

Спектакль Лягушка-путешественница

Постановка
Театр марионеток
Продолжительность 45 минут
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Детский спектакль в формате театрального кафе

Исполнится любое желание! Приглашаем юных зрителей окунуться в волшебный мир театра вместе с отчаянной героиней спектакля «Лягушка-путешественница».

В центре истории — лягушка Ляля, которая отправляется на встречу своей мечте. Её стремление стать смелой и решительной привносит в спектакль не только элементы приключений, но и важные жизненные уроки. Как показывает история, счастье приходит тогда, когда мы помогаем другим и верим в чудеса.

Незабываемая атмсфера

Не пропустите возможность присоединиться к нашему воздушному вояжу и узнайте, что нужно сделать, чтобы желания исполнялись!

Специальный формат

Спектакль проходит в уникальном формате Театрального кафе, где зрители смогут не только насладиться чудесной историей, но и вкусными угощениями. Это создает особую атмосферу, в которой вовлеченность маленьких зрителей становится ещё более яркой и запоминающейся.

Купить билет на спектакль Лягушка-путешественница

Октябрь
Ноябрь
26 октября воскресенье
17:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
3 ноября понедельник
15:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
7 ноября пятница
12:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 800 ₽
26 ноября среда
12:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 800 ₽

