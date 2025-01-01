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Счастье мое
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Спектакль Счастье мое

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Счастье мое» в театре «Балтийский дом»

Спектакль «Счастье мое» основан на пьесе Александра Червинского. Сюжет пьесы разворачивается в послевоенные годы и рассказывает историю любви молодой учительницы и курсанта военного училища. Через эту историю пьеса затрагивает темы любви, верности, долга и мечтаний, исследуя различия между идеями и реальной, несовершенной жизнью.

Тематическое содержание

Пьеса «Счастье мое» исследует, как идеалы и мечты сталкиваются с реальностью человеческого существования. Это произведение о том, как личные и общественные понятия о счастье и долге могут меняться в зависимости от жизненных обстоятельств и внутреннего мира человека.

Режиссер
Искандер Сакаев
В ролях
Александр Павельев
Виктория Зайцева
Олег Коробкин
Мария Рубина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:30 от 700 ₽

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