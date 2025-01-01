Спектакль «Счастье мое» в театре «Балтийский дом»

Спектакль «Счастье мое» основан на пьесе Александра Червинского. Сюжет пьесы разворачивается в послевоенные годы и рассказывает историю любви молодой учительницы и курсанта военного училища. Через эту историю пьеса затрагивает темы любви, верности, долга и мечтаний, исследуя различия между идеями и реальной, несовершенной жизнью.

Тематическое содержание

Пьеса «Счастье мое» исследует, как идеалы и мечты сталкиваются с реальностью человеческого существования. Это произведение о том, как личные и общественные понятия о счастье и долге могут меняться в зависимости от жизненных обстоятельств и внутреннего мира человека.