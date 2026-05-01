Концерт группы «Джин-Тоник» в Glastonberry

Встречаем лето с позитивом и заряжаемся энергией! Забываем о весеннем авитаминозе и настраиваемся на волну безудержного драйва.

29 мая в московском клубе Glastonberry выступит одна из самых ироничных и солнечных групп страны — «Джин-Тоник». Этот концерт станет отличным способом перейти от мыслей о работе к беззаботному отдыху.

Что вас ждет на концерте?

Приготовьтесь к любимым хитам, которые расскажут о бытовой магии и жизненных курьезах. Фирменный музыкальный коктейль рока, фанка и отличного чувства юмора обеспечит вам отличное настроение на весь летний период.

Это возможность танцевать до упаду, наслаждаться правильной музыкой и порадовать себя забавными текстами. Начните лето весело и в компании старых друзей!