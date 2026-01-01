V Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Первый
Билеты от 3500₽
V Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Первый

6+
О концерте

Начало Московского джазового фестиваля в Саду «Эрмитаж»

С 8 по 14 июня 2026 года Москву ждет одно из самых масштабных джазовых событий мира! Более 1000 артистов из России и зарубежья соберутся, чтобы порадовать зрителей своим талантом на лучших сценах города.

В этом году уже в четвертый раз Московский джазовый фестиваль пройдет на самых популярных площадках столицы. Открытие и закрытие фестиваля состоятся в Концертном зале им. П.И. Чайковского. На протяжении пяти дней в парках «Зарядье», на ВДНХ и других сценах выступят именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса.

Выступление Алексея Гомана и Маленького оркестра

Основная площадка фестиваля — Сад «Эрмитаж», где с 9 по 13 июня будут проходить выступления известных джазменов и артистов других музыкальных жанров с особыми программами. В первый день фестиваля, 9 июня, для гостей Сада «Эрмитаж» выступит Алексей Гоман и Маленький оркестр. Они исполнят величайшие песни 60-70-х годов, а также авторские композиции на стихи серебряного века.

Богатая программа фестиваля

Кроме музыкальных выступлений, фестиваль предложит зрителям лекторий, спортивную зону и творческие мастер-классы. Для юных зрителей будут организованы специальные активности. Присоединяйтесь к празднику джаза и насладитесь незабываемыми моментами!

9 июня вторник
19:00
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
