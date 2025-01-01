Меню
Огненный топор
Киноафиша Огненный топор

Огненный топор

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт группы «Огненный Топор» в екатеринбурге

Скандинавские мифы, обретшие новые формы, вновь звучат на сцене! Группа «Огненный Топор» возвращается с новой программой, которая объединяет проверенные хиты и свежие композиции.

Энергию мифов в музыке

На концерте вас ожидают мощные ритмы, которые можно сравнить с ударами молота Тора. Грохот барабанов создаёт атмосферу мощи, а гитарные риффы резонируют в унисон с легендами валькирий.

Не пропустите уникальное событие

«Огненный Топор» — это не просто концерт, это возможность прикоснуться к культуре северных народов через музыкальные образы. Подготовьтесь к незабываемому вечеру, полном драйва и эмоций!

Купить билет на концерт Огненный топор

Март
7 марта суббота
18:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1200 ₽

