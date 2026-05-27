Леонид Десятников. «Любовь и жизнь поэта»
Билеты от 2000₽
12+
О концерте

Концерт в рамках Фестиваля "Композиторы XXI века"

Очередной концерт Фестиваля "Композиторы XXI века" обещает стать значимым событием для любителей современной музыки. На сцене выступят выдающиеся исполнители: Алексей Гориболь и Ксения Кнорре (фортепиано), а также тенор Федор Шинкевич.

Программа концерта

Зрителей ждёт тщательно подобранная программа, в которую вошли произведения знаменитого композитора Леонида Десятникова:

  • «Альбом для Айлики» для фортепиано в четыре руки
  • «Как старый Шарманщик» для скрипки и фортепиано
  • «В сторону Лебедя» для двух фортепиано
  • Две пьесы из музыки к кинофильму «Закат»
  • «Смерть Авессалома»
  • Танго «Любовь и жизнь поэта» — вокальный цикл для тенора и фортепиано на слова Д. Хармса и Н. Олейникова

О фестивале

Фестиваль "Композиторы XXI века" посвящен музыке современных композиторов — произведениям, которые уже успели занять важное место в культурной жизни нашего времени. Концерты будут проходить в разных форматах: от камерных залов до крупных концертных площадок Москвы и других столиц мира.

В этом сезоне зрителей ждёт 14 концертов, охватывающих разнообразные стили и жанры. Программа включает встречи с ярчайшими звездами российской и мировой сцены: дирижерами, композиторами и художниками. Организаторы стремились сохранить уникальную атмосферу и выразительность каждого исполнителя, предоставляя им пространство для самовыражения.

Не упустите возможность насладиться музыкой, созданной здесь и сейчас, в исполнении талантливых музыкантов!

Май
27 мая среда
19:30
Niko Москва, Б.Тишинский пер., 19, стр. 1
от 2000 ₽

