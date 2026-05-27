Леонид Десятников. «Любовь и жизнь поэта»

Концерт в рамках Фестиваля "Композиторы XXI века"

Очередной концерт Фестиваля "Композиторы XXI века" обещает стать значимым событием для любителей современной музыки. На сцене выступят выдающиеся исполнители: Алексей Гориболь и Ксения Кнорре (фортепиано), а также тенор Федор Шинкевич.

Программа концерта

Зрителей ждёт тщательно подобранная программа, в которую вошли произведения знаменитого композитора Леонида Десятникова:

«Альбом для Айлики» для фортепиано в четыре руки

«Как старый Шарманщик» для скрипки и фортепиано

«В сторону Лебедя» для двух фортепиано

Две пьесы из музыки к кинофильму «Закат»

«Смерть Авессалома»

Танго «Любовь и жизнь поэта» — вокальный цикл для тенора и фортепиано на слова Д. Хармса и Н. Олейникова

О фестивале

Фестиваль "Композиторы XXI века" посвящен музыке современных композиторов — произведениям, которые уже успели занять важное место в культурной жизни нашего времени. Концерты будут проходить в разных форматах: от камерных залов до крупных концертных площадок Москвы и других столиц мира.

В этом сезоне зрителей ждёт 14 концертов, охватывающих разнообразные стили и жанры. Программа включает встречи с ярчайшими звездами российской и мировой сцены: дирижерами, композиторами и художниками. Организаторы стремились сохранить уникальную атмосферу и выразительность каждого исполнителя, предоставляя им пространство для самовыражения.

