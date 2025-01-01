Джазовые истории с Кириллом Мошковым в Зарядье

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — «Джазовые истории с Кириллом Мошковым», которое пройдет в уютном пространстве Зарядья. Этот концерта объединит любителей джаза в стремлении насладиться живой музыкой и погрузиться в атмосферу творчества.

О спектакле

Кирилл Мошков — известный джазовый пианист и композитор, который не раз удивлял зрителей своими музыкальными интерпретациями. В этом концерте он не только исполнит свои лучшие произведения, но и поделится увлекательными историями о джазовых традициях и своих встречах с легендами жанра.

Чем будет интересен концерт?

Эксклюзивные композиции в исполнении Кирилла Мошкова.

Увлекательные истории о джазе, его корнях и современности.

Возможность задать вопросы и пообщаться с исполнителем после концерта.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Зарядья или в кассах культурного центра. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о своем месте, так как число мест ограничено.

Не пропустите это незабываемое событие, которое обещает стать ярким моментом в культурной жизни столицы!