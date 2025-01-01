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Билеты от 500₽
Киноафиша Джазовые истории с Кириллом Мошковым

Джазовые истории с Кириллом Мошковым

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Джазовые истории с Кириллом Мошковым в Зарядье

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — «Джазовые истории с Кириллом Мошковым», которое пройдет в уютном пространстве Зарядья. Этот концерта объединит любителей джаза в стремлении насладиться живой музыкой и погрузиться в атмосферу творчества.

О спектакле

Кирилл Мошков — известный джазовый пианист и композитор, который не раз удивлял зрителей своими музыкальными интерпретациями. В этом концерте он не только исполнит свои лучшие произведения, но и поделится увлекательными историями о джазовых традициях и своих встречах с легендами жанра.

Чем будет интересен концерт?

  • Эксклюзивные композиции в исполнении Кирилла Мошкова.
  • Увлекательные истории о джазе, его корнях и современности.
  • Возможность задать вопросы и пообщаться с исполнителем после концерта.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Зарядья или в кассах культурного центра. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о своем месте, так как число мест ограничено.

Не пропустите это незабываемое событие, которое обещает стать ярким моментом в культурной жизни столицы!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽
16 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽
13 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 700 ₽
11 декабря
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽
15 января
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽
12 февраля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽
12 марта
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽
16 апреля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽

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