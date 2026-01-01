Оповещения от Киноафиши
О концерте
Билеты от 0₽
Собачий Lie
Собачий Lie
16+
поп
инди
Возраст
16+
Билеты от 0₽
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт Собачий Lie
Помощь с билетами
Май
30 мая
суббота
20:00
Свобода
Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
Купить билеты
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
Венский салон
9 марта в 19:00
Концертный зал «Зарядье»
от 600 ₽
6+
Классическая музыка
Рок
Рок-опера Гермес
27 июня в 14:00
Измайлово
от 1900 ₽
0+
Классическая музыка
Дудук с оркестром
18 июля в 19:30
Киноконцертный зал «Эльдар»
от 2400 ₽
Афиша концертов Москвы
