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Мечты Николь
Билеты от 1300₽
Киноафиша Мечты Николь

Мечты Николь

18+
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте

Встречайте группу «Мечты Николь» в Москве

Группа «Мечты Николь» — это уникальный проект, где музыка становится отражением вашей реальности и ваших желаний. В этом ансамбле артисты играют не роли, а состояния, перед открытыми эмоциями без масок и шаблонов.

История, рожденная из чувств

Каждая песня группы «Мечты Николь» — это отражение сложных человеческих переживаний. Здесь прослеживается тема любви и потерь, смелости и сомнений, а также важного выбора — быть самим собой. Эта музыка для тех, кто глубоко чувствует и не боится заглянуть внутрь себя.

Музыка как встреча с собой

Группа соединяет различные стили вокала с живыми инструментами, создавая пространство, где каждый зритель может узнать себя — как в своей реальности, так и в своих мечтах. Это не просто концерт, это встреча с собой через музыку.

Состав группы

  • Гульмира Айкур — вокал, идеи, тексты и мелодические партии
  • Никoлай Мареев — барабаны
  • Виталий Чупахин — клавиши
  • Роберт Мусин — бас-гитара
  • Павел Власов — гитара
  • Иван Горский — композиция и аранжировка

Ощутите яркость этой жизни и попробуйте на вкус свои мечты с «Мечты Николь»!

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Сентябрь
22 сентября вторник
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1300 ₽

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