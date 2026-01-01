Встречайте группу «Мечты Николь» в Москве

Группа «Мечты Николь» — это уникальный проект, где музыка становится отражением вашей реальности и ваших желаний. В этом ансамбле артисты играют не роли, а состояния, перед открытыми эмоциями без масок и шаблонов.

История, рожденная из чувств

Каждая песня группы «Мечты Николь» — это отражение сложных человеческих переживаний. Здесь прослеживается тема любви и потерь, смелости и сомнений, а также важного выбора — быть самим собой. Эта музыка для тех, кто глубоко чувствует и не боится заглянуть внутрь себя.

Музыка как встреча с собой

Группа соединяет различные стили вокала с живыми инструментами, создавая пространство, где каждый зритель может узнать себя — как в своей реальности, так и в своих мечтах. Это не просто концерт, это встреча с собой через музыку.

Состав группы

Гульмира Айкур — вокал, идеи, тексты и мелодические партии

Никoлай Мареев — барабаны

Виталий Чупахин — клавиши

Роберт Мусин — бас-гитара

Павел Власов — гитара

Иван Горский — композиция и аранжировка

Ощутите яркость этой жизни и попробуйте на вкус свои мечты с «Мечты Николь»!