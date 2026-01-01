Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джаз на органе при свечах. В Соборе
Киноафиша Джаз на органе при свечах. В Соборе

Джаз на органе при свечах. В Соборе

6+
Возраст 6+

О концерте

Джаз на органе в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Это памятник архитектуры Санкт-Петербурга, выполненный в псевдороманском стиле, был построен в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Церковь расположена в живописном уголке на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, окруженная атмосферой богатой истории и удивительной акустики.

На концерте прозвучит программа «Джаз на органе». Сочетание органа и сопрано подарит вам уникальные впечатления, где классические традиции переплетаются с импровизационной свободой джаза. Вы услышите шедевры музыки от таких мастеров, как Джордж Гершвин, Джером Керн и Курт Вайль. Каждая нота насыщена историей и атмосферой, которая перенесет вас в мир музыкального искусства.

Программа вечера

В программе представлены аранжировки, вдохновленные звучанием оркестра Гленна Миллера, а также незабываемые хиты из культовых фильмов:

  • «Карнавальная ночь»
  • «Чародеи»
  • «Мы из джаза»

Особое внимание будет уделено инструментальной музыке Александра Цфасмана и Андрея Эшпая, демонстрирующей виртуозность органа и создающей атмосферу настоящего музыкального праздника.

Исполнители

На концерте выступят:

  • Мария Зачиняева, сопрано — лауреат международных конкурсов
  • Юрий Гончаров — орган

Музыка будет исполняться на электронном органе Johannus.

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Джаз на органе при свечах. В Соборе

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Июль
18 июня четверг
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
3 июля пятница
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Вечер джаза. Джаз-бэнд Ф.Кувайцева
12+
Джаз

Вечер джаза. Джаз-бэнд Ф.Кувайцева

12 июня в 16:00 Подвал бродячей собаки
от 2000 ₽
Emotions: Неоклассика при свечах
6+
Неоклассика

Emotions: Неоклассика при свечах

31 мая в 19:00 У Финляндского
от 1600 ₽
Балет и орган при свечах. Белое адажио («Лебединое озеро»), Сен-Санс «Лебедь»
6+
Классическая музыка

Балет и орган при свечах. Белое адажио («Лебединое озеро»), Сен-Санс «Лебедь»

16 июня в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше