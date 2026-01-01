Джаз на органе при свечах. В Соборе

Джаз на органе в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Это памятник архитектуры Санкт-Петербурга, выполненный в псевдороманском стиле, был построен в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Церковь расположена в живописном уголке на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, окруженная атмосферой богатой истории и удивительной акустики.

На концерте прозвучит программа «Джаз на органе». Сочетание органа и сопрано подарит вам уникальные впечатления, где классические традиции переплетаются с импровизационной свободой джаза. Вы услышите шедевры музыки от таких мастеров, как Джордж Гершвин, Джером Керн и Курт Вайль. Каждая нота насыщена историей и атмосферой, которая перенесет вас в мир музыкального искусства.

Программа вечера

В программе представлены аранжировки, вдохновленные звучанием оркестра Гленна Миллера, а также незабываемые хиты из культовых фильмов:

«Карнавальная ночь»

«Чародеи»

«Мы из джаза»

Особое внимание будет уделено инструментальной музыке Александра Цфасмана и Андрея Эшпая, демонстрирующей виртуозность органа и создающей атмосферу настоящего музыкального праздника.

Исполнители

На концерте выступят:

Мария Зачиняева, сопрано — лауреат международных конкурсов

Юрий Гончаров — орган

Музыка будет исполняться на электронном органе Johannus.

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.