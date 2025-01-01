Меню
Рок-Хиты на виолончелях при свечах
Рок-Хиты на виолончелях при свечах

О концерте/спектакле

Рок-хиты на виолончелях при свечах: уникальный концерт в Доме журналиста

Компания «Вселенная Классики» приглашает любителей музыки на незабываемый концерт «Рок-хиты на виолончелях при свечах», который состоится в уютной атмосфере Дома журналиста. Этот концерт — это не просто музыка, а настоящее погружение в мир рок-звучания с помощью виолончели.

Виолончель в мире рока

Когда виолончель берёт на себя голос рока, звучание становится плотным и насыщенным. Знакомые хиты меняют окраску — вместо гитарных перегрузов зритель услышит хрипловатый баритон струн, которые словно рвутся изнутри. В огне свечей каждая пауза звенит, а глубокие басы заставляют вибрировать не только стены, но и сердца зрителей.

Исполнители концерта

Билеты на концерт можно приобрести на каждого зрителя, вне зависимости от возраста. Важно отметить, что в составе артистов возможны изменения. На 7 августа в концерте примет участие ансамбль «Chamberry»:

  • Александр Гумбарг (скрипка, виолончель)
  • Александр Шпади (виолончель)
  • Владимир Корнильев (виолончель)
  • Марина Николя (фортепиано)

Программа на будущее

В тот же состав ансамбля «Chamberry» можно услышать и 20 сентября. А 25 октября на сцене выступит квинтет «Universal Cellos»:

  • Александр Шпади (виолончель)
  • Владимир Корнильев (виолончель)
  • Александр Гумбарг (виолончель)
  • Владимир Габитов (электроконтрабас)
  • Марина Николя (клавишные)

И снова на 31 октября к зрителям вернется ансамбль «Chamberry», который порадует новыми интерпретациями известных рок-хитов.

Почему стоит посетить концерт?

Это уникальная возможность испытать музыкальную энергию рока в новом, необычном формате. Виолончели в сочетании с атмосферой свечей создадут незабываемую обстановку. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного музыкального путешествия!

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
17:00 от 799 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
17:00 от 799 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
19:00 от 799 ₽

