Дудук с оркестром

Уникальное звучание классики и армянских мелодий в исполнении Olympic Orchestra

На сцене Дворца Белосельских-Белозерских зрителей ждет незабываемый вечер, где шедевры мировой классики и золотые саундтреки прозвучат в необычном исполнении. Петербургский коллектив Olympic Orchestra и талантливый музыкант Арсен Костанян (дудук, шви) объединят свои силы, чтобы представить уникальную программу, которая порадует как ценителей классики и музыки для кино, так и любителей армянского колорита.

Неповторимое сочетание инструментов

В мощный поток звучания оркестра вольется теплый и глубокий голос армянского дудука. Это создаст свежий оттенок знакомым произведениям. На концерте зрители услышат шедевры Баха, Шуберта, Рахманинова, Пьяццоллы, которые органично соседствуют с армянскими мелодиями и известными саундтреками из знаменитых голливудских фильмов, таких как «Гладиатор», «Титаник» и «Список Шиндлера».

Дудук — музыкальный символ Армении

Дудук — один из древнейших музыкальных инструментов, чье звучание признано шедевром всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Он идеально подходит для передачи тончайших оттенков человеческого голоса и создания атмосферы умиротворения. В сочетании с классическими инструментами и произведениями гениальных композиторов, этот национальный символ звучит особенно актуально, добавляя новые краски в звучание оркестра.

О музыкантах и оркестре

Арсен Костанян — молодой и талантливый музыкант, аранжировщик и композитор из Армении. Он виртуозно владеет не только духовыми инструментами, но и кахоном, барабанами, дхолом, что делает его настоящим «человеком-оркестром».

Olympic Orchestra был основан в 2017 году. Художественный руководитель коллектива — Алексей Степанов, дирижёр — Александр Голиков. Яркой чертой оркестра является органичное соединение музыкальных традиций петербургской классической и джазовой школы. За короткий срок коллектив успешно представил публике программы в разных жанрах, включая произведения эпохи барокко, романтические опусы и музыку XX века. В репертуаре также значительное место занимают симфоджаз, неоклассика, worldmusic и стиль crossover.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным концертом, который обещает быть настоящим праздником музыки!