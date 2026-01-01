Юбилейный концерт группы 5diez: 25 лет на сцене!

Группа 5diez, признанные мастодонты отечественной альтернативной сцены, отмечает свой 25-летний юбилей. Четверть века на сцене, тысячи верных поклонников и множество мощных выступлений делают их концерты настоящими событиями.

Предстоящий юбилейный концерт станет взрывом энергии, звука и эмоций. Артисты исполнит свои самые популярные треки, охватывающие не только первые альбомы, но и свежие премьеры. Этот вечер обещает быть ярким и незабываемым как для давних поклонников, так и для новых слушателей.

Концерт 5diez идеально подойдет любителям экспериментального металла и тем, кто ценит энергичные выступления. Не упустите шанс зарядиться атмосферой драйва и свободы вместе с любимой группой! Ждем вас на главном музыкальном событии года!