Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
##### 5diez
Билеты от 1700₽
Киноафиша ##### 5diez

##### 5diez

16+
Возраст 16+
Билеты от 1700₽

О концерте

Юбилейный концерт группы 5diez: 25 лет на сцене!

Группа 5diez, признанные мастодонты отечественной альтернативной сцены, отмечает свой 25-летний юбилей. Четверть века на сцене, тысячи верных поклонников и множество мощных выступлений делают их концерты настоящими событиями.

Предстоящий юбилейный концерт станет взрывом энергии, звука и эмоций. Артисты исполнит свои самые популярные треки, охватывающие не только первые альбомы, но и свежие премьеры. Этот вечер обещает быть ярким и незабываемым как для давних поклонников, так и для новых слушателей.

Концерт 5diez идеально подойдет любителям экспериментального металла и тем, кто ценит энергичные выступления. Не упустите шанс зарядиться атмосферой драйва и свободы вместе с любимой группой! Ждем вас на главном музыкальном событии года!

Купить билет на концерт ##### 5diez

Помощь с билетами
Октябрь
10 октября суббота
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1700 ₽
В других городах
Октябрь
17 октября суббота
19:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1700 ₽

В ближайшие дни

Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
13 марта в 19:30 Escobar
от 790 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
6 марта в 22:00 StandUp & Action
от 590 ₽
Classic Jazz
16+
Джаз
Classic Jazz
19 марта в 20:00 Jam Club
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше