Дюймовочка
Киноафиша Дюймовочка

Спектакль Дюймовочка

Постановка
Зазеркалье 6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О спектакле

Мюзикл «Дюймовочка» в театре «Зазеркалье»

Театр «Зазеркалье» представляет музыкальное представление «Дюймовочка», основанное на знаменитой сказке Ганса Християна Андерсена. Постановка, осуществленная режиссером Д. Жученко, наполнена волшебством и увлекательными приключениями маленькой девочки, которая появилась на свет из цветка тюльпана.

Приключения Дюймовочки

Главная героиня, Дюймовочка, отличается от всех в этом огромном мире. Однако юная мечтательница стремится найти друзей и понять, кто она на самом деле, несмотря на сложности, с которыми сталкивается. Ей предлагают уютное болото и тёплую кротовую нору, но её мечты устремлены к небу!

Музыка и юмор

«Дюймовочка» порадует зрителей разнообразием музыкальных инструментов и живыми песнями. Весёлые персонажи будут петь романсы, арии и участвовать в хоровых партиях. Зрителей ждет комедия, наполненная юмором, а также яркие танцы под марши и мазурки. Удивительные режиссерские решения, например, эпизод рождения героини из цветка, придают сказке новую жизнь.

Этот мюзикл станет отличным выбором для детей в возрасте от 7 до 11 лет, а также для их родителей, которые хотят провести время с пользой и насладиться положительными эмоциями. Приходите и убедитесь сами в магии театра «Зазеркалье»!

Купить билет на спектакль Дюймовочка

Февраль
Март
Апрель
28 февраля суббота
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽
14 марта суббота
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽
18 апреля суббота
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽

Фотографии

Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка

