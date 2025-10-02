Спектакль Записки сумасшедшего

Премьера по повести Николая Гоголя в театре «Мастерская»

В театре «Мастерская» на сцене разыграется спектакль, поставленный Игорем Клычковым по одноимённой повести Николая Гоголя. В центре сюжета — личная история Аксентия Ивановича Поприщина, мелкого чиновника одного из петербургских департаментов. Этот комик-неудачник делится с зрителями простыми, но увлекательными перипетиями своей жизни, которые в конечном итоге приводят его в сумасшедший дом.

Современная интерпретация классики

В интерпретации режиссёра Игоря Клычкова Поприщин предстает не как жертва обстоятельств, а как инфантил, характерный для своего времени. Пролёживая дни на диване, он убегает от реальности, погружаясь в собственные фантазии. Он не предпринимает никаких усилий и не ставит перед собой реальных задач.

Мораль спектакля

«Записки сумасшедшего» в театре «Мастерская» — это своеобразная притча с простой и ясной моралью: ты сам — хозяин своей жизни. Несмотря на современную форму изложения, авторы спектакля сохраняют гоголевский текст, оставляя в нём всю остроту юмора и обаяния оригинала.

Уникальная актёрская игра

Андрей Дидик, исполняющий роль Поприщина, виртуозно переключает регистры актёрского мастерства: от гомерически смешного стендапера до лирического героя, от сумасшедшего до мудреца. Это позволяет зрителям глубже понять внутренний мир персонажа и сопереживать ему на протяжении всего спектакля.