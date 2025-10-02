Спектакль Записки сумасшедшего

Меню
Записки сумасшедшего
Постановка
Мастерская 12+
Режиссер Игорь Клычков
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+

Премьера по повести Николая Гоголя в театре «Мастерская»

В театре «Мастерская» на сцене разыграется спектакль, поставленный Игорем Клычковым по одноимённой повести Николая Гоголя. В центре сюжета — личная история Аксентия Ивановича Поприщина, мелкого чиновника одного из петербургских департаментов. Этот комик-неудачник делится с зрителями простыми, но увлекательными перипетиями своей жизни, которые в конечном итоге приводят его в сумасшедший дом.

Современная интерпретация классики

В интерпретации режиссёра Игоря Клычкова Поприщин предстает не как жертва обстоятельств, а как инфантил, характерный для своего времени. Пролёживая дни на диване, он убегает от реальности, погружаясь в собственные фантазии. Он не предпринимает никаких усилий и не ставит перед собой реальных задач.

Мораль спектакля

«Записки сумасшедшего» в театре «Мастерская» — это своеобразная притча с простой и ясной моралью: ты сам — хозяин своей жизни. Несмотря на современную форму изложения, авторы спектакля сохраняют гоголевский текст, оставляя в нём всю остроту юмора и обаяния оригинала.

Уникальная актёрская игра

Андрей Дидик, исполняющий роль Поприщина, виртуозно переключает регистры актёрского мастерства: от гомерически смешного стендапера до лирического героя, от сумасшедшего до мудреца. Это позволяет зрителям глубже понять внутренний мир персонажа и сопереживать ему на протяжении всего спектакля.

Октябрь
Ноябрь
22 октября среда
19:30
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
от 500 ₽
20 ноября четверг
19:30
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
от 500 ₽

Стендап по Гоголю: премьера интерпретации классика на сцене «Мастерской»
Стендап по Гоголю: премьера интерпретации классика на сцене «Мастерской» В начале октября в Петербурге представят комедию вне времени — один из спектаклей, “выкованный” в творческой лаборатории театра «Мастерская». 
2 октября 2025 11:32
