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Казанова
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Спектакль Казанова

Постановка
Пушкинская школа Владимира Рецептера 16+
Продолжительность 1 час 5 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Драматическая жемчужина Марины Цветаевой в сценической интерпретации Владимира Рецептера и Дениса Волкова

В новом спектакле, основанном на автобиографических записях Джакомо Казановы, зрители смогут погрузиться в уникальную атмосферу замка на краю мира. Драматическая жемчужина Марины Цветаевой раскрывает сложные человеческие эмоции и переживания, отражая последние часы жизни знаменитого соблазнителя.

Сюжет

Главный герой, Казанова, на момент событий спектакля уже на пороге семидесяти пяти лет. В последний час уходящего года к нему приходит рыжеволосая девочка, которая с удивительной смелостью требует его любви. Этот рискованный и интригующий диалог между ними обостряет чувства и ставит под сомнение привычные представления о любви и страсти. Финал спектакля обещает быть совершенно неожиданным, что добавляет интригу и держит зрителя в напряжении до самого конца.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры: Семен Вашулевский, Денис Волков, Анна Демина, Владислав Лаппо, Григорий Печкысев и Павел Сергиенко. Каждый из них привносит в постановку свою индивидуальность и мастерство, что делает представление еще более захватывающим.

Интересные факты

Джакомо Казанова — не только известный соблазнитель, но и писатель, исследователь и путешественник. Его автобиография, «История моей жизни», считается одним из первых примеров литературного самопознания. Это произведение стало основой для многих театральных адаптаций, и данная постановка — одна из них.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и глубокие размышления о любви и жизни!

Режиссер
Владимир Рецептер
В ролях
Семен Вашулевский
Денис Волков
Анна Демина
Владислав Лаппо

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

Казанова Казанова Казанова

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