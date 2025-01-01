Спектакль Анна Ахматова и другие. Большой вечер поэзии

Спектакль "Мать, Жена, Поэт": путешествие в мир поэзии Анны Ахматовой

Каждую из своих ипостасей Анна Ахматова прожила «торжественно и трудно». В её поэзии отразились самые горькие и насыщенные события двадцатого века. Судьба распорядилась так, что её голос стал звучать на фоне бурных двадцатых, трагических сороковых и буржуазных шестидесятых. Ахматова, бесконечно терявшая близких, подарила нам бесценные строки, каждая из которых наполнена страстью и переживанием.

Программа вечера

На спектакле будут представлены:

Стихи Анны Ахматовой разных лет

Страницы её жизни

Поэма «Реквием»

«Поэма без героя»

Также зрители смогут услышать произведения других великих поэтов: Иосифа Бродского, Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Александра Блока, Ивана Бунина, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Арсения Тарковского, Виктора Гультяева и Леонида Ночного.

Читает Антон Тарасов

Художественный руководитель театра «НЕОЛИРА», Антон Тарасов, станет проводником в это уникальное литературное путешествие. Его чуткость и эрудированность позволят зрителям увидеть глубину мировой литературы.

Кстати, несмотря на психологическое образование, Антон нашёл себя в музыке и литературе. Он является автором сотен популярных хитов, а его произведения для фортепиано регулярно звучат на сценах Мариинского театра и других площадках Санкт-Петербурга. Также он является автором романа «Ирония фарта» и трёхтомника «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы.

Театр "НЕОЛИРА"

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. С тех пор он представил более ста мероприятий, включая поэтические вечера, конкурсы и стендапы. Ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии» также стал главным событием для театра, дарящим зрителям невероятные эмоции и впечатления.

Приходите на спектакль «Мать, Жена, Поэт» и погрузитесь в мир поэзии, которая навсегда останется в вашем сердце.