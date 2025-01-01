Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анна Ахматова и другие. Большой вечер поэзии
Киноафиша Анна Ахматова и другие. Большой вечер поэзии

Спектакль Анна Ахматова и другие. Большой вечер поэзии

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль "Мать, Жена, Поэт": путешествие в мир поэзии Анны Ахматовой

Каждую из своих ипостасей Анна Ахматова прожила «торжественно и трудно». В её поэзии отразились самые горькие и насыщенные события двадцатого века. Судьба распорядилась так, что её голос стал звучать на фоне бурных двадцатых, трагических сороковых и буржуазных шестидесятых. Ахматова, бесконечно терявшая близких, подарила нам бесценные строки, каждая из которых наполнена страстью и переживанием.

Программа вечера

На спектакле будут представлены:

  • Стихи Анны Ахматовой разных лет
  • Страницы её жизни
  • Поэма «Реквием»
  • «Поэма без героя»

Также зрители смогут услышать произведения других великих поэтов: Иосифа Бродского, Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Александра Блока, Ивана Бунина, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Арсения Тарковского, Виктора Гультяева и Леонида Ночного.

Читает Антон Тарасов

Художественный руководитель театра «НЕОЛИРА», Антон Тарасов, станет проводником в это уникальное литературное путешествие. Его чуткость и эрудированность позволят зрителям увидеть глубину мировой литературы.

Кстати, несмотря на психологическое образование, Антон нашёл себя в музыке и литературе. Он является автором сотен популярных хитов, а его произведения для фортепиано регулярно звучат на сценах Мариинского театра и других площадках Санкт-Петербурга. Также он является автором романа «Ирония фарта» и трёхтомника «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы.

Театр "НЕОЛИРА"

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. С тех пор он представил более ста мероприятий, включая поэтические вечера, конкурсы и стендапы. Ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии» также стал главным событием для театра, дарящим зрителям невероятные эмоции и впечатления.

Приходите на спектакль «Мать, Жена, Поэт» и погрузитесь в мир поэзии, которая навсегда останется в вашем сердце.

Купить билет на спектакль Анна Ахматова и другие. Большой вечер поэзии

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Март
30 декабря вторник
19:00
Современник Санкт-Петербург, Некрасова, 1/38
от 900 ₽
13 января вторник
19:00
Современник Санкт-Петербург, Некрасова, 1/38
от 900 ₽
21 января среда
19:30
Притяжение Санкт-Петербург, Вознесенский просп., 34, литера Ж
от 900 ₽
4 марта среда
19:30
Притяжение Санкт-Петербург, Вознесенский просп., 34, литера Ж

В ближайшие дни

Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
28 декабря в 16:00 Михайловский театр
Билеты
Биндюжник и король
0+
Мюзикл Премьера
Биндюжник и король
26 февраля в 19:00 Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
от 600 ₽
Когда пошел снег
0+
Детский Детские елки Иммерсивный
Когда пошел снег
4 января в 18:00 Малый театр кукол МТК
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше