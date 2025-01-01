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Дядюшкин сон
Билеты от 800₽
Киноафиша Дядюшкин сон

Спектакль Дядюшкин сон

Постановка
Школа драматического искусства 12+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Дядюшкин сон»: Достоевский на сцене ШДИ

Спектакль «Дядюшкин сон» приглашает зрителей в увлекательное путешествие по страницам произведения Ф. М. Достоевского. Несмотря на то, что князь провел в провинциальном городке Мордасове всего три дня, эти дни стали роковыми для местных жителей и оставили неизгладимые воспоминания.

Сюжет и персонажи

Марья Александровна Москалёва, первая дама Мордасова, полна решимости выдать замуж свою красавицу-дочь Зину. У нее уже есть подходящий жених — богатый и пожилой князь. Но сбудется ли мечта заботливой матери, если все мордасовское общество знает о задуманной интриге?

На первый взгляд, сюжет спектакля кажется лишь занимательной комедией. Однако он поднимает серьезные вопросы о честности и нравственной чистоте, заставляя зрителей задуматься о вечных ценностях.

Интересные факты о произведении

Повесть «Дядюшкин сон» была написана Достоевским после долгого творческого перерыва, вызванного пребыванием в Омском каторжном остроге и военной службой в Семипалатинске. Сам автор описывал ее как «вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности». Изначально он планировал написать пьесу, и сохранившиеся черновики с подробными ремарками подтверждают этот замысел.

Режиссерская интерпретация

Режиссер Глеб Черепанов не просто инсценирует повесть, но и исследует ее истоки, которые содержат корни всех будущих творений Достоевского. В этой постановке особое внимание уделяется князю К., который становится ключевым персонажем.

Глеб Черепанов отмечает: «Князь К. как персонаж очень интересен: он — один в череде князей Достоевского. Например, князь Мышкин из «Идиота» и Ставрогин из «Бесов». Каждый из них, приезжая в город, вызывает изменения в людях. Мышкин даже в злодеях выявляет что-то доброе, тогда как Ставрогин показывает худшее. Князь К. во многом предвестник князя Мышкина, и в нем присутствует что-то еще непридуманное автором».

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную и глубокую интерпретацию «Дядюшкиного сна» на сцене!

Режиссер
Глеб Черепанов
В ролях
Кирилл Федоров
Александра Лахтюхова
Николай Гонтар
Анна Кутняк
Евгений Поляков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
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