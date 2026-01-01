Оповещения от Киноафиши
Курил ли Пушкин?
Билеты от 2300₽
Киноафиша Курил ли Пушкин?

Спектакль Курил ли Пушкин?

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+
Билеты от 2300₽

О спектакле

Кабаре-лекция о Пушкине в Театре имени Маяковского

В Театре имени Маяковского состоится кабаре-лекция «Курил ли Пушкин?», вдохновленная научной статьей известного пушкиниста Николая Лернера. Это увлекательное исследование, наполненное юмором и иронией, посвящено жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина.

Лекция пройдет в камерном пространстве фойе бельэтажа, где будут звучать музыкальные композиции на стихи великого поэта, созданные в разные эпохи и жанрах. Это событие будет интересно тем, кто ценит необычные форматы лекций и музыкальные интерпретации классической литературы.

Парадоксальность формата

Научная статья Лернера, вызвавшая споры в академических кругах, ставит вопрос, который вызывает интерес даже спустя сто лет. Одни считают его незначительным для серьезных исследований, другие же подчеркивают, что подобные дискуссии могли бы порадовать самого Пушкина, известного своим чувством юмора и самоиронией.

Музыкальное наследие Пушкина

Приглашаем вас оценить многогранность пушкинского творчества, которое стало источником вдохновения для более 1000 композиторов, включая современников поэта. В этот вечер музыка откликнется на слова Пушкина, что делает его поэзию вечной и актуальной. Не менее 3000 музыкальных произведений были созданы на основе около 500 его стихотворений, и сегодня вы сможете услышать часть из них в исполнении молодых актеров.

Премьера

Первый показ кабаре-лекции состоится в непривычном для спектакля пространстве — фойе бельэтажа Основной сцены Театра Маяковского.

Купить билет на спектакль Курил ли Пушкин?

Апрель
5 апреля воскресенье
21:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 2300 ₽

