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Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
Билеты от 6300₽
Киноафиша Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»

Спектакль Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 6300₽

О концерте/спектакле

Иммерсивное представление в стенах отеля

Представляем вашему вниманию уникальный проект «Заблудшие», который сочетает в себе искусство, историю, театр и роскошь. Спектакли-экскурсии проходят в интерьере лучших пятизвездочных отелей, где нет привычных кресел, а сами декорации становятся частью захватывающего повествования.

Уникальный формат

Каждая экскурсия превращается в увлекательный спектакль, где профессиональные актеры рассказывают о великих людях и значимых событиях, произошедших в стенах отеля. Благодаря архивам и воспоминаниям старожилов, создаются сценарии, которые погружают зрителей в атмосферу прошлого.

История отеля «Националь»

Во время прогулки по роскошным залам и номерам отеля вы сможете узнать:

  • Сколько лет легендарному отелю?
  • В чем необычность лестницы и почему она считается достопримечательностью?
  • Встретитесь с заблудшей душой балерины Анны Павловой.
  • Как один случай в номере чуть не стоил жизни Михаилу Шолохову?
  • В каком номере жил Владимир Ильич Ленин?

Фуршет и приятные бонусы

По завершении спектакля гостей ждет фуршет с изысканными напитками и закусками от шеф-повара отеля. В стоимость билета включены:

  • Велкам-часть с бокалом игристого.
  • Спектакль-экскурсия.
  • Фуршет с напитками.
  • Фотографии на фоне великолепных видов на Кремль.
  • Открытка на память.

Тайминг мероприятия

Продолжительность: 2–2,5 часа.

  • 19:00 – 19:30: Сбор гостей, велкам с приветственным бокалом игристого.
  • 19:30 – 20:30: Спектакль-экскурсия.
  • 20:30 – 21:00: Фуршет с напитками, по завершении экскурсии.

Не упустите возможность прикоснуться к истории и стать частью этого уникального театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
24 июля
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
25 июля
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
17:30 от 6300 ₽ 19:30 от 6300 ₽
26 июля
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
17:30 от 6300 ₽ 19:30 от 6300 ₽
27 июля
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
30 июля
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
31 июля
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
1 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
17:30 от 6300 ₽ 19:30 от 6300 ₽
2 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
17:30 от 6300 ₽ 19:30 от 6300 ₽
3 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
6 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
7 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
8 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
17:30 от 6300 ₽ 19:30 от 6300 ₽
9 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
17:30 от 6300 ₽ 19:30 от 6300 ₽
10 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
13 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
14 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
15 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
17:30 от 6300 ₽ 19:30 от 6300 ₽
16 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
17:30 от 6300 ₽ 19:30 от 6300 ₽
17 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
20 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
21 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
22 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
17:30 от 6300 ₽ 19:30 от 6300 ₽
23 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
17:30 от 6300 ₽ 19:30 от 6300 ₽
24 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
27 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
28 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽
29 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
17:30 от 6300 ₽ 19:30 от 6300 ₽
30 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
17:30 от 6300 ₽ 19:30 от 6300 ₽
31 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
19:30 от 6300 ₽

Фотографии

Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале» Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»

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