Спектакль Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»

Представляем вашему вниманию уникальный проект «Заблудшие», который сочетает в себе искусство, историю, театр и роскошь. Спектакли-экскурсии проходят в интерьере лучших пятизвездочных отелей, где нет привычных кресел, а сами декорации становятся частью захватывающего повествования.
Каждая экскурсия превращается в увлекательный спектакль, где профессиональные актеры рассказывают о великих людях и значимых событиях, произошедших в стенах отеля. Благодаря архивам и воспоминаниям старожилов, создаются сценарии, которые погружают зрителей в атмосферу прошлого.
Во время прогулки по роскошным залам и номерам отеля вы сможете узнать:
По завершении спектакля гостей ждет фуршет с изысканными напитками и закусками от шеф-повара отеля. В стоимость билета включены:
Продолжительность: 2–2,5 часа.
Не упустите возможность прикоснуться к истории и стать частью этого уникального театрального события!