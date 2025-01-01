Спектакль Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»

Иммерсивное представление в стенах отеля

Представляем вашему вниманию уникальный проект «Заблудшие», который сочетает в себе искусство, историю, театр и роскошь. Спектакли-экскурсии проходят в интерьере лучших пятизвездочных отелей, где нет привычных кресел, а сами декорации становятся частью захватывающего повествования.

Уникальный формат

Каждая экскурсия превращается в увлекательный спектакль, где профессиональные актеры рассказывают о великих людях и значимых событиях, произошедших в стенах отеля. Благодаря архивам и воспоминаниям старожилов, создаются сценарии, которые погружают зрителей в атмосферу прошлого.

История отеля «Националь»

Во время прогулки по роскошным залам и номерам отеля вы сможете узнать:

Сколько лет легендарному отелю?

В чем необычность лестницы и почему она считается достопримечательностью?

Встретитесь с заблудшей душой балерины Анны Павловой.

Как один случай в номере чуть не стоил жизни Михаилу Шолохову?

В каком номере жил Владимир Ильич Ленин?

Фуршет и приятные бонусы

По завершении спектакля гостей ждет фуршет с изысканными напитками и закусками от шеф-повара отеля. В стоимость билета включены:

Велкам-часть с бокалом игристого.

Спектакль-экскурсия.

Фуршет с напитками.

Фотографии на фоне великолепных видов на Кремль.

Открытка на память.

Тайминг мероприятия

Продолжительность: 2–2,5 часа.

19:00 – 19:30: Сбор гостей, велкам с приветственным бокалом игристого.

Сбор гостей, велкам с приветственным бокалом игристого. 19:30 – 20:30: Спектакль-экскурсия.

Спектакль-экскурсия. 20:30 – 21:00: Фуршет с напитками, по завершении экскурсии.

Не упустите возможность прикоснуться к истории и стать частью этого уникального театрального события!