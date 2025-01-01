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Дядя Ваня
Билеты от 2500₽
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

«Дядя Ваня» в Театре им. Маяковского: Премьерная постановка

Театр им. Маяковского представляет долгожданную премьеру — спектакль «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова. Эта работа стала настоящим событием, ведь за более чем столетнюю историю театра произведения Чехова ставились здесь лишь несколько раз. В репертуаре можно найти «Вишневый сад» с Марией Бабановой, «Чайку» с Игорем Костолевским и «Три сестры» с Сергеем Арцибашевым, но «Дядя Ваня» оставался вне внимания театра до сих пор.

О спектакле

Постановка проходит на Малой сцене, и её создателем стал режиссер Юрий Иоффе. Он интерпретирует Чехова как трагическую комедию, где безответная любовь Сони (в исполнении Анастасии Дьячук) к доктору Астрову (Дмитрий Гарнов), душевные терзания дяди Вани (Алексей Дякин) и переживания Елены Андреевны (Анастасия Мишина) разворачиваются почти на расстоянии вытянутой руки от зрителей.

Уникальный подход

Юрий Иоффе комментирует свою работу: «Нам предложен Чеховым материал суровый, порой даже сатирический. Это драматургия становится мерилом для определённой части актёров, которые способны сделать шаг к жанровой сложности игры. Здесь меньше драматического надрыва, а больше чеховского смеха, который должен быть выражен не в ярких мизансценах, а в камерном пространстве Малого зала». Это создает уникальную атмосферу, позволяя зрителям глубже понять внутренние переживания героев.

Почему стоит посетить?

Спектакль «Дядя Ваня» предлагает зрителям возможность увидеть классическую пьесу в новом свете и оценить мастерство актёров, которые погружаются в мир Чехова. Не упустите шанс стать частью этого театрального события!

Режиссер
Юрий Иоффе
В ролях
Евгений Парамонов
Анастасия Мишина
Анастасия Дьячук
Надежда Бутырцева
Алексей Дякин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 3700 ₽
11 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 3000 ₽
9 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 2500 ₽
24 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 2500 ₽
17 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 2500 ₽

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