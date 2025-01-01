Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Майнкрафт VS Роблокс: Челлендж Шоу
Билеты от 790₽
Киноафиша Майнкрафт VS Роблокс: Челлендж Шоу

Спектакль Майнкрафт VS Роблокс: Челлендж Шоу

0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Увлекательные испытания с героями шоу

Челлендж — это увлекательное испытание, которое наши юные зрители смогут пройти вместе с героями шоу. Персонажи двух самых популярных детских игр, «Роблокс» и «Майнкрафт», не могут решить, чей мир лучше и интереснее. Споры могли бы длиться бесконечно, но герои выбирают иной путь — они устраивают друг другу челленджи, чтобы раз и навсегда определить победителя.

Челленджи и развитие навыков

На шоу детей ждут разнообразные испытания, которые не только развлекают, но и развивают: помогают раскрыть таланты, освоить новые навыки и провести время весело и с пользой. Зрители смогут почувствовать единство и поддержку, осознав, что с любыми трудностями можно справиться, если действовать вместе и не сдаваться.

Разнообразие испытаний и яркие шоу

Более 5 различных челленджей, включая спортивные, танцевальные, логические, творческие и игровые. Также детей порадуют шоу с большими шарами и гигантскими кубиками, шоу мыльных пузырей и другие тематические развлечения, мастерски вплетённые в сюжет.

Почему стоит посетить это шоу:

  • Интерактивный формат: весёлое и познавательное шоу, где развлечения сочетаются с обучением в игровой форме.
  • Встреча с любимыми персонажами виртуального мира.
  • Атмосферные декорации и реквизит, позволяющие полностью погрузиться в мир игры.
  • Профессиональные актёры и артисты, подобранные специально для этих ролей.
  • Развитие воображения и потенциала маленьких зрителей.
  • Незабываемые впечатления, которые останутся в памяти детей надолго.

Детали мероприятия:

  • Продолжительность шоу: 55 минут.
  • Рекомендуемый возраст: 5-10 лет.
  • Дети до 4 лет проходят бесплатно.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 ноября
Зоодепо в Московском зоопарке Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
11:00 от 1290 ₽
15 ноября
Зоодепо в Московском зоопарке Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
13:30 от 790 ₽
29 ноября
Зоодепо в Московском зоопарке Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
11:00 от 790 ₽

В ближайшие дни

Слишком женатый таксист
18+
Комедия
Слишком женатый таксист
27 декабря в 20:00 ДК им. Зуева
от 2000 ₽
Моя тетрадь в клеточку
12+
Моноспектакль
Моя тетрадь в клеточку
25 октября в 19:00 Электротеатр Станиславский
от 1200 ₽
Невиновный
12+
Комедия Премьера
Невиновный
16 декабря в 19:00 Театр Сатиры
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше