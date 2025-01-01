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Двое на качелях
Киноафиша Двое на качелях

Спектакль Двое на качелях

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Двое на качелях»

Сибирский камерный театр «13 трамвай» представляет премьеру мелодрамы «Двое на качелях» — проникновенную историю о любви, одиночестве и попытках обрести счастье. Спектакль поставлен по одноимённой пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона, которая давно завоевала сердца зрителей по всему миру.

О сюжете

Главные герои — танцовщица Гитель и адвокат Джерри — случайно встречаются в Нью-Йорке и, несмотря на все жизненные сложности, пытаются строить отношения. Однако их путь к счастью оказывается тернистым: они сталкиваются с разочарованиями, сомнениями и эмоциональными взлётами и падениями. Сможет ли их связь выдержать испытания или же они останутся пленниками своих одиночества и сомнений?

Актёрский состав

Талантливый дуэт Дениса и Александры Казанцевых виртуозно передает всю гамму чувств, присущих их персонажам. Через их игру зритель видит тонкую драму человеческих отношений и ценность личного счастья, которое так непросто удержать.

«Двое на качелях» — это спектакль, который не оставит равнодушным ни одного зрителя, заставляя задуматься о важности любви и понимания в жизни каждого человека.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 18 сентября
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
19:00 от 500 ₽

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