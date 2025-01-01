Спектакль Волшебник изумрудного города

Новая версия мюзикла «Волшебник Изумрудного города» в Новосибирском музыкальном театре

На сцене Новосибирского музыкального театра состоится премьера новой версии мюзикла «Волшебник Изумрудного города». История Фрэнка Баума о девочке из Канзаса и её верных друзьях — Страшиле, Дровосеке и Трусливом Льве — уже обретала множество интерпретаций. Среди них можно вспомнить и спектакли с записями на виниле оперы Виктора Лебедева, и музыкальный спектакль Геннадия Гладкова. Новую музыкальную версию для Краснодарского музыкального театра написал композитор Евгений Загот, а либретто составил Александр Мацко.

Знакомые мелодии и обновленная постановка

Команду постановщиков возглавляет Татьяна Безменова, уже знакомая зрителям по спектаклям «Алиса в стране чудес» и «Бременские музыканты». Исполнение мюзикла обещает стать настоящим подарком для ценителей ярких мелодий и красочных сказочных историй.

История о девочке из Канзаса и её друзьях имеет богатую театральную традицию. Многочисленные интерпретации включают как драматические, так и музыкальные постановки. Зрители старшего поколения без труда вспомнят спектакль по записям на виниловых пластинках оперы Виктора Лебедева «Дорога в Изумрудный город», а также музыкальный спектакль Геннадия Гладкова, где Трусливого Льва озвучивал Ростислав Плятт.

Возвращение к классике

На сцене Новосибирского музыкального театра ранее шёл одноимённый мюзикл известного джазового композитора Игоря Якушенко, который с успехом был поставлен в 2009 году. С учетом новых идей и современных подходов, новая версия истории о верных друзьях и волшебном городе Гудвине станет свежим взглядом на классическую сказку.

Вдохновение для будущих поколений

Евгений Загот, сочинивший яркую музыкальную сказку с почти «диснеевскими» мелодиями, считает, что «Волшебник Изумрудного города» — это один из неповторимых вкусов детства. Он отмечает: «Когда пишешь такой семейный мюзикл, будто катаешься на машине времени — в детство и обратно. Такие полёты обладают сильнейшим терапевтическим эффектом». Музыка должна отзываться как в детском сердце, так и соответствовать эстетическим запросам взрослого слушателя.

Творческая команда

Постановкой спектакля занимается талантливая команда, которая уже зарекомендовала себя в Новосибирском театре. В составе — режиссер и хореограф Татьяна Безменова, дирижер-постановщик Денис Немирович-Данченко, художник-сценограф и художник по костюмам Елена Турчанинова, а также хормейстер-постановщик, заслуженная артистка России Татьяна Горбенко.

Не упустите шанс увидеть это восхитительное шоу, где волшебство и музыка объединяются в одно целое, создавая неповторимую атмосферу для юных и взрослых зрителей театра.