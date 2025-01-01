Меню
Путешествие Нильса с дикими гусями
Киноафиша Путешествие Нильса с дикими гусями

Спектакль Путешествие Нильса с дикими гусями

6+
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Путешествие Нильса с дикими гусями

Театр «Старый дом» представляет захватывающее приключение в спектакле «Путешествие Нильса с дикими гусями».

Путь Нильса

Нильс, капризный мальчик, становится крошечным человечком по воле домового. Это начало его удивительного путешествия с дикими гусями, которое принесет ему не только испытания, но и ценные уроки. В полете над землей Нильс учится не только получать, но и дарить любовь. Смелость, честность и верность слову становятся его спутниками на этом пути. Доверие вожака стаи, мудрой Акки, подвиги, борьба с лисом Смирре, спасение Осы от наводнения и победа над чумными крысами — все это ждет Нильса в его путешествии. Кульминацией становится участие Нильса в Великих Журавлиных Плясках, месте, где ранее не бывал ни один человек.

Приглашаем вас присоединиться к этому волшебному путешествию и вместе с Нильсом открыть для себя мир, полный чудес и открытий.

Режиссер
Галина Жданова
В ролях
Станислав Кочетков
Альбина Лозовая
Наталья Пьянова
Яна Игнатенко
Анастасия Белинская

