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Двое на качелях
Киноафиша Двое на качелях

Спектакль Двое на качелях

Антреприза по Уилльяму Гибсону
Постановка
Зимний театр 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трогательная история любви

Спектакль «Двое на качелях» рассказывает трогательную историю о любви, надежде и одиночестве. Гитель — танцовщица, живущая на грани бедности и борющаяся с язвенной болезнью. Она ведет свободный образ жизни, но внутри остается ранимой и одинокой. Джерри — амбициозный адвокат, который тяжело переживает развод и ищет способ вновь обрести себя. Их случайная встреча становится началом сложных, но глубоких отношений.

Это постановка о том, как два совершенно разных человека пытаются найти утешение и поддержку друг в друге, несмотря на тяготы прошлого. Их история — это качели эмоций, где радость сменяется болью, а сомнения — надеждой.

Спектакль, отмеченный Премией зрительских симпатий «Звезда Театрала» в 2013 году как лучший антрепризный спектакль, заставляет задуматься о том, насколько сильна сила любви и поддержки. Ведь, как сказал один из героев: «После слова "любить" сладчайшее слово на свете — "помогать"».

Режиссер
Алексей Кирющенко
Алексей Кирющенко
В ролях
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Григорий Антипенко
Григорий Антипенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 10 октября
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях

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