Комедия Шекспира на сцене театра имени Ленсовета

«Двенадцатая ночь» — одна из самых любимых и волшебных комедий Уильяма Шекспира, где мир переворачивается с ног на голову. Это театральная игра, полная неожиданных поворотов и ярких эмоций, смешанная с лёгким наивом, но всё же глубоким азартом.

Сюжет

Действие разворачивается в вымышленной стране Иллирии. Герцог Орсино безнадежно влюблен в графиню Оливию, которая отказывает ему, погруженная в траур. В это время после кораблекрушения близнецы Виола и Себастьян теряют друг друга. Виола, переодевшись в мужскую одежду, оказывается при дворе герцога под именем Цезарио. Орсино сближается с «юношей», не догадываясь о её настоящей сущности, а Оливия, увидев Цезарио, влюбляется в него. Любовные недоразумения, перевоплощения и интриги переплетаются в едином вихре событий, создавая неразрывное сочетание любви и юмора.

Режиссёр и постановка

Главная тема спектакля — как чувства могут выразить себя в мире, где всё перемешано и не так, как кажется на первый взгляд. Режиссёр Иван Поповски, лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» за спектакль по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь», обещает зрителям незабываемое театральное приключение. Его постановка, с участием ведущих артистов театра, станет ярким примером мастерского воплощения шекспировской магии на сцене.

Не пропустите

Приглашаем вас погрузиться в мир любви, обмана и верности, где каждое слово Шекспира оживает в увлекательной игре чувств и страстей. Спектакль «Двенадцатая ночь» — это праздник для всех, кто ценит тонкий юмор, вечные темы и атмосферу настоящего театра.