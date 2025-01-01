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Двенадцатая ночь
Киноафиша Двенадцатая ночь

Спектакль Двенадцатая ночь

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия Шекспира на сцене театра имени Ленсовета

«Двенадцатая ночь» — одна из самых любимых и волшебных комедий Уильяма Шекспира, где мир переворачивается с ног на голову. Это театральная игра, полная неожиданных поворотов и ярких эмоций, смешанная с лёгким наивом, но всё же глубоким азартом.

Сюжет

Действие разворачивается в вымышленной стране Иллирии. Герцог Орсино безнадежно влюблен в графиню Оливию, которая отказывает ему, погруженная в траур. В это время после кораблекрушения близнецы Виола и Себастьян теряют друг друга. Виола, переодевшись в мужскую одежду, оказывается при дворе герцога под именем Цезарио. Орсино сближается с «юношей», не догадываясь о её настоящей сущности, а Оливия, увидев Цезарио, влюбляется в него. Любовные недоразумения, перевоплощения и интриги переплетаются в едином вихре событий, создавая неразрывное сочетание любви и юмора.

Режиссёр и постановка

Главная тема спектакля — как чувства могут выразить себя в мире, где всё перемешано и не так, как кажется на первый взгляд. Режиссёр Иван Поповски, лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» за спектакль по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь», обещает зрителям незабываемое театральное приключение. Его постановка, с участием ведущих артистов театра, станет ярким примером мастерского воплощения шекспировской магии на сцене.

Не пропустите

Приглашаем вас погрузиться в мир любви, обмана и верности, где каждое слово Шекспира оживает в увлекательной игре чувств и страстей. Спектакль «Двенадцатая ночь» — это праздник для всех, кто ценит тонкий юмор, вечные темы и атмосферу настоящего театра.

Режиссер
Иван Поповски
В ролях
Роман Баранов
Виктория Волохова
Иван Еремин
Александр Крымов
Виталий Куликов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 18 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 15 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽

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