Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Живой труп
Киноафиша Живой труп

Спектакль Живой труп

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по пьесе Толстого в театре Миронова

В Русской антрепризе имени А. Миронова состоится спектакль по знаменитой пьесе Л. Н. Толстого «Живой труп» в постановке Юрия Цуркану. Эта классическая работа автора затрагивает вечно актуальные темы свободы, любви и силы.

Сюжет и персонажи

Главные роли в спектакле исполнят:

  • Алексей Морозов в роли Федя Протасова;
  • Кристина Белоусова в роли его супруги Лизы;
  • Александр Васильев в роли Виктора Каренина.

Спектакль исследует сложные моральные дилеммы, такие как борьба за право любить и идти вопреки всему. Герои полны внутренней силы и страсти, их действия порой бывают порывистыми, а мысли — пристрастными. Но, несмотря на личные трудности, каждый из них имеет свою правду и готов ее отстоять.

Темы и эмоции

Это не просто драма; «Живой труп» – это история о свободе любить, о готовности пожертвовать всем ради счастья другого. Головокружительные и стихийные герои не оставят зрителей равнодушными, заставляя задуматься о важнейших ценностях жизни.

Приглашаем вас на этот захватывающий спектакль, который подарит много эмоций и глубоких размышлений.

Режиссер
Юрий Цуркану
В ролях
Алексей Морозов
Кристина Белоусова
Александр Васильев
Мария Когутницкая
Мария Рубина

Купить билет на спектакль Живой труп

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
10 марта вторник
19:00
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
от 500 ₽
27 марта пятница
19:00
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
от 1000 ₽
10 апреля пятница
19:00
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
от 500 ₽
25 апреля суббота
19:00
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
от 500 ₽

В ближайшие дни

Дон Кихот
12+
Балет
Дон Кихот
23 мая в 18:00 Михайловский театр
от 2500 ₽
Кабаре «Баттерфляй»
18+
Танцевальный Музыка
Кабаре «Баттерфляй»
3 апреля в 20:00 Театральный центр на Коломенской
от 5300 ₽
Мастер и Маргарита: Фагот. История фиолетового рыцаря
16+
Иммерсивный
Мастер и Маргарита: Фагот. История фиолетового рыцаря
7 марта в 17:00 Пространство «Замок на Невском»
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше