Спектакль Живой труп

Спектакль по пьесе Толстого в театре Миронова

В Русской антрепризе имени А. Миронова состоится спектакль по знаменитой пьесе Л. Н. Толстого «Живой труп» в постановке Юрия Цуркану. Эта классическая работа автора затрагивает вечно актуальные темы свободы, любви и силы.

Сюжет и персонажи

Главные роли в спектакле исполнят:

Алексей Морозов в роли Федя Протасова;

в роли Федя Протасова; Кристина Белоусова в роли его супруги Лизы;

в роли его супруги Лизы; Александр Васильев в роли Виктора Каренина.

Спектакль исследует сложные моральные дилеммы, такие как борьба за право любить и идти вопреки всему. Герои полны внутренней силы и страсти, их действия порой бывают порывистыми, а мысли — пристрастными. Но, несмотря на личные трудности, каждый из них имеет свою правду и готов ее отстоять.

Темы и эмоции

Это не просто драма; «Живой труп» – это история о свободе любить, о готовности пожертвовать всем ради счастья другого. Головокружительные и стихийные герои не оставят зрителей равнодушными, заставляя задуматься о важнейших ценностях жизни.

Приглашаем вас на этот захватывающий спектакль, который подарит много эмоций и глубоких размышлений.