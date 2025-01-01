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Сезон дождей
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Киноафиша Сезон дождей

Спектакль Сезон дождей

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Пластический спектакль «Сезон дождей» 

Погрузитесь в атмосферу эстетики, чувственности и юмора вместе с пластическим спектаклем «Сезон дождей»! Это история о группе талантливых танцоров, оказавшихся на грани отчаяния. Работы нет, продюсер кормит обещаниями, а жизнь преподносит каждому из них свои испытания. Ребята мечтают изменить свою судьбу.

Однажды появляется заманчивая возможность — отправиться в тур за хорошие деньги. Но есть одно условие: в туре требуются танцовщицы. Парни решаются на отчаянный шаг — перевоплощаются в девушек и отправляются в путешествие, полное неожиданностей. А во всех городах, куда они приезжают, не переставая, идёт дождь...

Иммерсивный опыт

«Сезон дождей» — это пластическое шоу под искусственным дождём, где смешное переплетается с драматичным. Пластика и танец становятся языком, рассказывающим о надеждах, мечтах и поиске себя. Зрители не просто наблюдают, а чувствуют капли дождя на своей коже, слышат шум ливня и становятся частью этой невероятной истории.

Символ перемен

Через выразительные движения, визуальные метафоры и тонкий юмор артисты показывают, как дождь становится не просто стихией, а символом перемен, очищения и новой жизни. Это спектакль о том, как даже в самых сложных обстоятельствах можно найти свою гармонию и смелость быть собой.

Не упустите возможность!

«Сезон дождей» — это не просто спектакль, а погружение в стихию, которое оставит вас под впечатлением на долгое время. Приготовьтесь смеяться, сопереживать и восхищаться!

В ролях: актеры театра на Мельникова и театр танца Саботаж.

В ролях
В ролях: актеры театра на Мельникова и театр танца Саботаж

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
24 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
18:00 от 700 ₽
5 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
26 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
3 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
19 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
30 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
2 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
18:00 от 700 ₽
13 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
26 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
7 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
18:00 от 700 ₽
18 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
28 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
18:00 от 700 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

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