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Билеты от 1000₽
Киноафиша Мадам Бовари

Спектакль Мадам Бовари

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Мадам Бовари» в Театре «Балтийский дом»

Премьера от Антона Фёдорова

Режиссёр Антон Фёдоров, известный своими спектаклями «Петровы в гриппе», «Буковски» в «Гоголь-центре», «Где ты был так долго, чувак?» в пространстве «Внутри» и сериалом «Мир! Дружба! Жвачка!», представляет новую работу по мотивам знаменитого романа Гюстава Флобера. По версии «Афиша Daily», три спектакля Фёдорова вошли в топ-10 лучших спектаклей 2023 года, что подтверждает его статус ведущего современного режиссёра.

Концепция и стиль

Фёдоров вновь погружает зрителей в уникальный сценический мир, сочетая элементы кино, драмы, мультипликации и русского психологического театра. В этой постановке режиссёр сохраняет задумку Флобера, который в середине XIX века революционизировал литературу. Спектакль представляет собой саркастичное, экспрессивное и философское исследование человеческой сущности, демонстрируя тонкую грань между смешным и грустным.

Мультимедийные декорации и музыка

Особое внимание уделяется мультимедийным анимационным декорациям от лауреата «Золотой маски» Игоря Фомина, которые создают атмосферу психодрамы и театра Гиньоль. Авторская музыка Григория Калинина гармонично дополняет визуальные элементы, создавая уникальный театральный опыт.

Постановочная группа

  • Режиссёр и художник: Антон Фёдоров
  • Анимация: Надя Гольдман
  • Художник по свету: Игорь Фомин
  • Композитор: Григорий Калинин
  • Художник-кукольник: Лена Лисаускас
  • Исполнительный продюсер: Анастасия Доронина
  • Подбор костюмов: Мария Доронина

«Мадам Бовари» от Антона Фёдорова — это современная театральная интерпретация классического произведения, которая обещает быть яркой, глубоководной и запоминающейся.

Режиссер
Антон Фёдоров
Антон Фёдоров
В ролях
Наталья Рычкова
Семен Штейнберг
Ольга Лапшина
Сергей Шайдаков
Артур Бесчастный

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1000 ₽
25 августа
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1000 ₽
22 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1000 ₽
6 октября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1000 ₽
20 октября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1000 ₽
10 ноября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1000 ₽
24 ноября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1000 ₽
1 декабря
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Новосибирск, 3 ноября
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Мадам Бовари Мадам Бовари Мадам Бовари Мадам Бовари Мадам Бовари Мадам Бовари Мадам Бовари Мадам Бовари Мадам Бовари

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