Спектакль «Мадам Бовари» в Театре «Балтийский дом»

Премьера от Антона Фёдорова

Режиссёр Антон Фёдоров, известный своими спектаклями «Петровы в гриппе», «Буковски» в «Гоголь-центре», «Где ты был так долго, чувак?» в пространстве «Внутри» и сериалом «Мир! Дружба! Жвачка!», представляет новую работу по мотивам знаменитого романа Гюстава Флобера. По версии «Афиша Daily», три спектакля Фёдорова вошли в топ-10 лучших спектаклей 2023 года, что подтверждает его статус ведущего современного режиссёра.

Концепция и стиль

Фёдоров вновь погружает зрителей в уникальный сценический мир, сочетая элементы кино, драмы, мультипликации и русского психологического театра. В этой постановке режиссёр сохраняет задумку Флобера, который в середине XIX века революционизировал литературу. Спектакль представляет собой саркастичное, экспрессивное и философское исследование человеческой сущности, демонстрируя тонкую грань между смешным и грустным.

Мультимедийные декорации и музыка

Особое внимание уделяется мультимедийным анимационным декорациям от лауреата «Золотой маски» Игоря Фомина, которые создают атмосферу психодрамы и театра Гиньоль. Авторская музыка Григория Калинина гармонично дополняет визуальные элементы, создавая уникальный театральный опыт.

Постановочная группа

Режиссёр и художник : Антон Фёдоров

: Антон Фёдоров Анимация : Надя Гольдман

: Надя Гольдман Художник по свету : Игорь Фомин

: Игорь Фомин Композитор : Григорий Калинин

: Григорий Калинин Художник-кукольник : Лена Лисаускас

: Лена Лисаускас Исполнительный продюсер : Анастасия Доронина

: Анастасия Доронина Подбор костюмов: Мария Доронина

«Мадам Бовари» от Антона Фёдорова — это современная театральная интерпретация классического произведения, которая обещает быть яркой, глубоководной и запоминающейся.