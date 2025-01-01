Меню
Двенадцатая ночь...
Киноафиша Двенадцатая ночь...

Спектакль Двенадцатая ночь...

12+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Комедия «Двенадцатая ночь, или Как вам будет угодно» в Москве

Комедия «Двенадцатая ночь, или Как вам будет угодно» в сценической редакции Александра Вилькина представляет собой уникальное сочетание элементов commedia dell’arte и брехтовского отстранения. Это увлекательная история о приключениях шекспировских близнецов — Виолы и Себастьяна.

Сюжет и атмосфера

В центре повествования — озорные розыгрыши, жизненная достоверность и яркая романтика. Спектакль пропитан атмосферой праздника, карнавальных шуток и импровизаций, что делает его идеальным выбором для зрителей, ценящих театральное искусство и остроумие Шекспира.

Интересные факты

«Двенадцатая ночь» была написана в начале 17 века и до сих пор остается одной из самых популярных комедий Шекспира. В ней ярко представлены темы любви, маскарадов и самопознания. Не забывайте об уникальной возможности увидеть эту классическую пьесу в современном прочтении!

Не упустите шанс погрузиться в мир шекспировских интриг и искрометного юмора. Эта комедия обещает стать незабываемым событием вашего театрального сезона.

Режиссер
Александр Вилькин
В ролях
Тимофей Якомульский
Илья Крутояров
Александр Савельев
Варвара Иванова
Ирина Сологалова

Ноябрь
29 ноября суббота
18:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 600 ₽

Фотографии

Двенадцатая ночь... Двенадцатая ночь... Двенадцатая ночь...

