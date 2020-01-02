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Вишневый сад. Комедия
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вишневый сад. Комедия

Спектакль Вишневый сад. Комедия

Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
Постановка
Театр на Таганке 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Смелое переосмысление Чехова

Режиссёр Юрий Муравицкий предложил необычную интерпретацию классической пьесы А.П. Чехова, сыграв её в эстрадной стилистике. Этот спектакль — это не просто адаптация известного произведения, но и попытка переосмыслить чеховский текст с точки зрения юмора и театральности.

Чеховский текст как комедия

По мнению режиссёра, Чехова давно превратили в «священную корову», но на самом деле он был автором живым, язвительным и часто саркастичным. В «Вишневом саде», последней пьесе Чехова, переплетаются трагические и комедийные элементы. Чехов настаивал, что его произведение — это комедия, но многие воспринимали его иначе, и это породило дискуссии в театральной среде. Муравицкий, в свою очередь, решает отойти от привычных стереотипов и осветить пьесу как комедию, играя на контрастах между драмой и юмором, что открывает новые горизонты для восприятия этого произведения.

Переосмысление театральной эстетики

Для Театра на Таганке «Вишневый сад» — это не просто ещё одна постановка, а продолжение традиции смелых интерпретаций. Вдохновляясь историей постановки Анатолия Эфроса 1975 года, Муравицкий намерен разрушить пафос высокой трагедии, присущий многим постановкам, и привнести в спектакль эстетику эстрады, где персонажи словно бы демонстрируют себя публике, создавая пространство для театрального эксперимента.

Театральный роман Чехова

Юрий Муравицкий интерпретирует пьесу как нечто большее, чем просто драму о судьбе аристократической семьи. Он рассматривает «Вишневый сад» как пьесу о театре, где персонажи играют сами себя. Муравицкий видит в произведении Чехова «театральный роман», который отражает взаимоотношения в Московском художественном театре, где каждый персонаж может быть одновременно актёром и зрителем своей жизни.

Создание спектакля

Спектакль был создан при участии студентов актёрской и режиссёрско-актёрской лабораторий «Московской Школы Нового Кино», что добавляет дополнительный слой эксперимента в эту необычную постановку. Молодые актёры и режиссёры вносят свои свежие взгляды, создавая уникальный театральный продукт, который одновременно уважает традиции Чехова и вносит в них современные интерпретации.

Муравицкий предлагает зрителям новый взгляд на знакомую пьесу, в которой трагедия и комедия переплетаются, и где самые серьёзные темы могут быть осмыслены через призму лёгкости и юмора.

Режиссер
Юрий Муравицкий
В ролях
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова
Дарья Верещагина
Патя Кибедова
Инна Сухорецкая
Александр Резалин

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

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