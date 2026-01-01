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Волшебная лампа Аладдина
Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

0+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О спектакле

Сказочное путешествие в мир арабского фольклора

Спектакль «Волшебная лампа Аладдина» приглашает зрителей отправиться в легендарные приключения юного героя арабского фольклора. Эта сказка, одна из величайших в истории человечества, вдохновила многих писателей, художников и кинорежиссёров. На сцене развернётся удивительная история, где за сердце и руку красавицы-принцессы Будур будут бороться коварный визирь Джафар и бедный юноша Аладдин.

Сюжет

Джафар обладает властью, богатством и поддержкой злой волшебницы Ифритки. На стороне Аладдина лишь его молодость и чистая любовь. Но вдруг юноша становится владельцем чудесной лампы и обретает могущественного Джина в качестве друга.

Зрители окажутся в захватывающем мире, где сталкиваются хитрость и коварство с искренностью и отвагой. Итог этой борьбы известен, но до самого финала зрители будут напряженно следить за событиями, разворачивающимися в таинственном сказочном Багдаде, полном чудес и волшебных превращений.

Зачем стоит посетить спектакль?

«Волшебная лампа Аладдина» — это не только увлекательная история, но и яркая постановка, которая порадует зрителей всех возрастов. Спектакль наполнен красочными декорациями, музыкальными номерами и эффектными визуальными элементами. Это прекрасная возможность для семейного просмотра, где каждый сможет сопереживать героям и насладиться волшебством фольклора.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного приключения!

Режиссер
Антон Коваленко
В ролях
Михаил Морозов
Андрей Счастный
Олег Крамарь
Алена Колкова
Анастасия Хуртасенко

Купить билет на спектакль Волшебная лампа Аладдина

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В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
14:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 700 ₽

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