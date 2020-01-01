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Двенадцать месяцев
Билеты от 600₽
Киноафиша Двенадцать месяцев

Спектакль Двенадцать месяцев

0+
Режиссер Николай Андросов
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Зимняя сказка «Двенадцать месяцев» в балетной версии

Добрая зимняя сказка о том, как падчерица, посланная мачехой за подснежниками, встречает чудеса и волшебство, давно стала частью детской литературы. Этот классический сюжет, наполненный добром и нравоучениями, получил множество театральных и кинематографических воплощений. В версии известного хореографа Николая Андросова, представленном ансамблем «Русские сезоны», волшебство истории соединяется с балетным искусством на музыку П.И. Чайковского. Красота хореографии, костюмов и декораций переносит зрителей в мир чудес, где главные герои верят в добро и дружбу.

Хореограф
Николай Андросов, художественный руководитель ансамбля «Русские сезоны»

Особенности спектакля
Использование музыкальной фонограммы в спектакле позволяет сосредоточиться на танце и выразительности актеров. «Русские сезоны» — один из лучших танцевальных проектов страны, признанный и за рубежом.

Об ансамбле
Николай Андросов, ассистент Майи Плисецкой и хореограф известных проектов, таких как «Возвращение Жар-птицы» и «Щелкунчик», создал множество спектаклей, которые стали знаковыми событиями российской культуры.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 600 ₽ 17:00 от 600 ₽

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