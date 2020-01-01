Спектакль Двенадцать месяцев

Зимняя сказка «Двенадцать месяцев» в балетной версии

Добрая зимняя сказка о том, как падчерица, посланная мачехой за подснежниками, встречает чудеса и волшебство, давно стала частью детской литературы. Этот классический сюжет, наполненный добром и нравоучениями, получил множество театральных и кинематографических воплощений. В версии известного хореографа Николая Андросова, представленном ансамблем «Русские сезоны», волшебство истории соединяется с балетным искусством на музыку П.И. Чайковского. Красота хореографии, костюмов и декораций переносит зрителей в мир чудес, где главные герои верят в добро и дружбу.

Хореограф

Николай Андросов, художественный руководитель ансамбля «Русские сезоны»

Особенности спектакля

Использование музыкальной фонограммы в спектакле позволяет сосредоточиться на танце и выразительности актеров. «Русские сезоны» — один из лучших танцевальных проектов страны, признанный и за рубежом.

Об ансамбле

Николай Андросов, ассистент Майи Плисецкой и хореограф известных проектов, таких как «Возвращение Жар-птицы» и «Щелкунчик», создал множество спектаклей, которые стали знаковыми событиями российской культуры.